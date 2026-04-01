非息收入成亮點 農行息差壓力下維持穩健增長

農業銀行(1288)主要從事公司與個人存貸款業務、存款募集、代理業務及其他非息收入來源(如債券處置與外匯交易)。集團收入以淨利息收入為主，2025年淨利息收益率(NIM)為1.28%，較上年下降14個基點，淨利息收入5,695.94億元，同比下降1.91%，主要受LPR下調及市場利率低位運行影響。然而，非息收入表現亮眼，其中淨手續費及佣金收入880.85億元，增長16.57%(代理業務佣金更大幅上升87.8%)，其他非息收入亦錄得穩健增長。整體營業收入7,251.31億元，增長1.93%，顯示在淨息差承壓環境下，非息業務已成為重要的盈利支撐。

集團近年積極擴張縣域經濟、科技、綠色、普惠及消費信貸業務，並維持較高撥備覆蓋率與穩定分紅政策。內地銀行業整體仍處於緩慢復甦階段，受宏觀不確定性影響，淨息差普遍承壓並呈下行趨勢，但近期已有企穩跡象。信貸需求在政策引導下，主要集中於基建、消費、綠色及科技領域，對縣域及普惠金融的投放持續增加，推動貸款增速回升。競爭方面，大型國有銀行之間仍以規模及資金成本為主，不同銀行在存款定價與企業存款結構上存在差異，而農業銀行在代理及非息業務上的優勢，有助其在成長中取得相對領先位置。

至於成本端，整體營運成本有上升壓力，導致成本收入比小幅上升；同時，資本與槓桿水準較高的銀行面臨較緊的資本補充需求，進而提高資本成本假設，對估值與回報預期構成影響。資產質量方面，整體不良率相對穩定但零售端壓力顯現；不過，集團在撥備水準仍相對充足，為風險緩衝提供支持。 集團2025年淨利潤同比增長約3.2%至3.3%，增速在大型國有銀行中處於前列，亦高於同業平均水平，顯示在宏觀環境承壓下仍具備較強盈利韌性。雖然淨利息收入受息差下行拖累，但全年營收仍錄得正增長，反映非息收入對業績的支撐作用增強。淨手續費收入增長16.57%，其中代理業務佣金大幅上升，成為最主要亮點。季度層面看，淨息差降幅已逐步收窄，管理層亦釋放出息差趨穩及利息淨收入有望轉正的訊號，若息差企穩，將為2026年盈利表現提供進一步支持。

另外，貸款同比增長約9%，資產規模擴張速度在大型銀行中位居前列，反映其在實體經濟中的支持力度較強。縣域貸款佔境內貸款比重持續提升，顯示其在下沉市場的深耕優勢。同時，科技、綠色及普惠金融貸款均錄得雙位數增長，養老產業及製造業相關貸款亦顯著提升，信貸結構更貼合政策導向與產業升級方向。管理層預期來年信貸增速大致維持穩定，並繼續聚焦基建、消費及戰略性新興產業，有助帶動規模擴張與長期收益來源。

而截至2025年底，不良貸款率維持在1.27%，季度持平，整體資產質量表現穩定。撥備覆蓋率292.55%，貸款撥備比亦高於同業平均，風險抵補能力充裕，即使零售貸款不良率有所上升，整體信用成本仍保持平穩。部分期間更出現非貸款撥備回撥，對盈利形成支持。在股東回報方面，派息率維持約30%，每股股息同比提升，股息收益率具一定吸引力。在資本充足率保持合理區間下，穩定分紅政策為投資者提供可預期現金回報。

按中央結算系統內首十大證券商的持倉比率近日由3月10日低位93.13%增加至3月30日的93.77%，雖然只增加了0.64個百分點，已是自去年9月以來最高水平，反映出大戶或機構投資者仍然繼續在市場上吸納農業銀行作為避險的選擇，尤其是市場預期農業銀行的2026年及2027年收入分別有5.2%及4.5%的增長，而每股盈利則預期按年上升3.1%及6%，分別升抵0.82元人民幣及0.87元人民幣。而未來兩年的預測市盈率可以回落至6.8倍及6.4倍，與同業的歷史市盈率相若。 農業銀行股價於去年6月27日升上高位5.84港元後見頂回落，更在8月初及10月跌返5.07元的水平見支持後，股價由10月8日開始形成明顯的升浪，並反覆升上去年11月高位見6.41元後再度回落。股價於3月初再跌返貼近5元水平後見底，除了9天RSI出現底背馳外，MACD亦形成了牛差走勢，再加上股價逐步反彈已成嬮收復自高位回調的跌幅38.2%反彈目標，在多個利好技術指數轉強下，有望作進一步上升，尤其是9天RSI升破70後，相信股價可以進一步向好。投資者可以在5.5元水平買入，上望5.85元至6元之間的阻力水平。只要股價未有失守5.3元，暫時毋須沽出止蝕。