比亞迪10天線之上整固

據報道比亞迪(1211)透露公司有信心在2026年實現150萬輛出口量，較1月時公布130萬輛目標提升15%，並指比亞迪計劃從2027年起在中國境外部署閃充站。比亞迪表現靠穩，續於10天線之上約106元水平整固。如看好比迪，可留意比迪認購證，行使價128.88元，今年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證，行使價85元，今年11月到期，實際槓桿4倍。

千問發布新一代全模態大模型Qwen3.5-Omni在215項性能測試中取得SOTA佳績，阿里巴巴(9988)指千問目前服務涵蓋互聯網、金融、消費電子及汽車等行業超過100萬家客戶，穩居內地企業級大模型調用量首位。阿里股價偏軟，續於119元附近低位徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證，行使價166.98元，今年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證，行使價111.01元，今年9月到期，實際槓桿4倍。