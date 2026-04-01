極兔速遞盈利質量與增長動能同步改善

極兔速遞(1519)最新公佈2025年全年業績，投資者第一時間看到的是收入維持雙位數增長，往往未有注意公司發展已經去到重要的轉折點。公司開始走出單純「靠規模撐故事」的階段，進入真正把增長轉化為利潤的週期。 公司全年收入按年上升18.5%至121.6億美元，毛利按年攀升35.7%至14.63億美元，經調整淨利潤按年大增112.3%至4.3億美元，經調整EBIT則按年大增87.9%至5.7億美元。對快遞行業而言，收入增長並不稀奇，但在價格競爭仍然激烈的環境下，極兔不僅毛利與經調整EBIT同步大幅改善，經調整淨利潤更實現逾一倍增長，反映其盈利質量正在提升，商業模式亦由高速擴張逐步走向可持續回報。

極兔初期曾被市場視為一家典型的高速擴張型公司，特別是其以超低價格進入內地市場。然而，此次業績繼續向市場傳遞出，其逐步步入精細化運營階段。從財報中可以看到，毛利率、經調整淨利潤以及經調整EBIT的同步顯著改善。此外，隨著件量持續增長，規模經濟效應亦開始有效落地。對物流行業而言，這往往是區分一家企業是否能從「成長股」走向「成熟股」的關鍵分水嶺，意味著其盈利模式更趨穩定與健康。 此外，極兔的增長不是單一市場撐起，而是多市場協同。東南亞業務繼續扮演增長引擎，成為公司最具戰略價值的板塊；中國市場雖然競爭依舊白熱化，但極兔憑藉網絡密度、履約效率及成本控制，繼續維持穩健增長。

以拉丁美洲、中東為主的新市場尤為突出，自2022年起步以來，首次錄得經調整EBIT扭虧為盈。這個變化的意義，不僅在於單一板塊由虧轉盈，更在於公司在新市場開始進入收成期。換言之，極兔不是只靠某一地區的短期爆發，而是逐步形成跨區域、可複製的運營模型。這種模式一旦跑通，將能迅速突破規模的限制。 隨著各市場的逐步成熟，以及營運效率的不斷提升，公司的現金流狀況亦持續改善，為未來的進一步投入與抵禦外部風險提供了堅實基礎。公司2025年現金及現金等價物按年增長25.84%至20.09億美元，展現出充裕的資金儲備及現金流的健康運作。

今年年初，極兔與順豐宣佈戰略性相互持股安排，按照流程有望近期完成審批。雖然具體合作模式仍待官宣，但相信極兔憑藉在13個國家的末端網絡與當地語系化運營能力，配合順豐在跨境頭程、幹線運輸及高標準服務體系上的優勢，有助提升跨境業務的網絡深度與產品競爭力，有機會進一步鞏固其在全球市場的戰略位置。 業績公佈次日(3月31日)，極兔速遞股價早盤高開一度飆升逾13%，最終逆市強勢收漲11.34%，報10.11元，成交1.27億股，表現大幅領先大市。超預期全年業績獲得市場迅速響應，投資者對公司全球化盈利轉型、東南亞高增長引擎及新市場扭虧為盈的長期前景給予高度肯定。現價企穩20天線，下一步挑戰10.23元的50天線位置，短期技術面已明顯轉強，長假前有望吸引「聰明錢」進駐，值得投資者持續關注。