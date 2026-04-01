港股再現另一個死亡交叉

3月大市已到尾聲，受中東局勢持續緊張所累，整個3月份之股市一直處反覆試低之弱態中。恒生指數在先高後低之形態主導下，月內是由2日之高位 26,403點跌至23日之低位24,203點，即直到執筆一刻止計，3月之波幅為2,200點。由於2200點之波幅已不算少，加上本月高低位之距離已符合慣性之需求，故只要再無重大黑天鵝事件出現，大市即使在畸見反覆，但該不會再往下創月內之新低。

但從技術上看，由於恒指目前已跌穿各種常用之平均移動線，故整個續往下尋底之弱態仍在。即是說，論形態頗不利4月上旬之發展。恒指一旦再跌穿3月23日之低位 24,203點，則整個4月上旬之市勢，仍會逐處反覆逐尋底之弱態中。