中國AI大模型智譜 展現獨特優勢

智譜(2513)是中國領先的人工智能公司，致力於開發通用大模型。於2022年，開源首個1,000億規模的模型(GLM-130B)。運營於大語言模型(LLM)市場，其為更廣泛AI市場的一個細分領域。為機構客戶(包括私營企業及公共行業實體)及個人用戶(包括個人終端用戶及獨立開發者)提供通用大模型服務。根據弗若斯特沙利文的資料，按2024年的收入計，智譜在中國獨立通用大模型開發商中位列第一，在所有通用大模型開發商中位列第二。 2025年3月，集團發布了AutoGLM-Rumination，這一重大突破推動了前沿AI agent的發展，它能夠自主執行需要「邊想邊幹」的智能體任務並持續數十分鐘。於2025年7月，進一步推出最新旗艦基座模型GLM-4.5，該模型在智能體、推理及編碼功能上均展現出卓越性能。

智譜的核心優勢可以概括為：技術上有清華背景的「根」，商業上抓住了落地的「魂」，並憑借敏銳的戰略卡位，在AI智能體(Agent)這一前沿賽道上取得了顯著領先。 首先，其自研技術：獨特的GLM架構與市場上主流的GPT架構不同，智譜堅持走自研GLM(通用語言模型)技術路線，其最新模型在關鍵能力上已達國際一流水準，例如GLM-4.7的代碼生成能力曾超越OpenAI的GPT-5.2，GLM-5系列模型則與Claude Opus等頂級閉源模型形成正面競爭。 此外，他亦採用商業閉環去深耕B端，規模化落地。智譜通過MaaS(模型即服務)模式，在B端建立了深厚的商業壁壘，連續3年實現收入翻倍增長。中國前十大互聯網公司中，有9家都在使用其GLM大模型。截至2025年9月，智譜已累計服務超過1.2萬家企業客戶和4,500萬名開發者。其2026年1月登陸港交所，成為「全球大模型第一股」，標誌著行業正式進入價值兌現期。