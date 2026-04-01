有位朋友本身是IVE校董，接觸不少學生。他指近年收生情況明顯變化——不單人數增加，還多了一批「唔似學生」的人。他形容，不少30幾歲內地生意人專程報讀香港專上課程。出於好奇，他和幾位傾過，問他們何以來港？答案幾一致。他們不為身份，亦不純粹為學歷，而是覺得香港仍是更開放更自由，可接觸國際市場地方。
這個「初心」，坦白講令我有點意外。因為過去我們太習慣用較表面角度理解這現象——即人口流入帶動租金、宿舍同消費，為市場提供短期支持。但原來，這表面之下還有另一種流動：一種對制度、對環境、對機會仍抱期待的「希望流動」。
事實開始變得不同。重點不再是「佢哋帶咗幾多錢落嚟」，而是「佢哋點解會覺得喺香港仲有機會？」這判斷如果只是個別例子，未必重要；但如果是群體現象就值得認真思考。
當然，歷史一向殘酷。有希望不代表有結果；有判斷不等於可落地。香港今日產業結構、機會分布未必足以承載所有嘗試。所以真正答案從來不在當下。要看的是幾年後——當這批人在香港生活、經營過一段時間後，究竟會紮根建立新連結同價值；抑或最終發現這只是一個過渡點，再次離開。如果前者，香港可能會慢慢出現由下而上轉變；如果後者，那目前只不過是另一種形式的短暫支撐。而目前還在觀察的起點。有時一個地方的未來，不在走了多少，而在還有多少人願意相信。