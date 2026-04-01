有位朋友本身是IVE校董，接觸不少學生。他指近年收生情況明顯變化——不單人數增加，還多了一批「唔似學生」的人。他形容，不少30幾歲內地生意人專程報讀香港專上課程。出於好奇，他和幾位傾過，問他們何以來港？答案幾一致。他們不為身份，亦不純粹為學歷，而是覺得香港仍是更開放更自由，可接觸國際市場地方。

這個「初心」，坦白講令我有點意外。因為過去我們太習慣用較表面角度理解這現象——即人口流入帶動租金、宿舍同消費，為市場提供短期支持。但原來，這表面之下還有另一種流動：一種對制度、對環境、對機會仍抱期待的「希望流動」。