家長同時著重要求和關愛的「鬆緊有道，就是最好的教養風格。(資料圖片)

2/由於不懂得與人相處，孩子可能會出現反社會的行為。

1/孩子缺少了大人的栽培和愛護，整體發展都較差。

1/家長並不要求孩子做任何事，亦不在意孩子的興趣和喜好。

有研究按照家長對孩子的要求和關愛，把家長分為四類（Berk, 2012)：

家長同時著重要求和關愛的「鬆緊有道，就是最好的教養風格了。

2/孩子的時間表可能排得密不透風，要做功課、溫習、去補習班、上不同的興趣班；

1/家長完全不理會孩子的能力和意願，就要求孩子做很多符合家長心意的事；

2/孩子表現不成熟，不能自己照顧自己、不能自己解決問題，所謂「港孩」、「公主、王子病」了。

1/家長並不要求孩子做任何事，反而事事以孩子的樂趣和意願著想」。例如孩子喜歡去食西餐，全家便去食西餐；孩子不想做功課，全家便會幫孩子完成功課。

3/ 孩子可能處於幼稚園高班卻已經在學習小學課程了。

孩子的發展：

1/孩子感到疲倦焦慮；

2/慢慢失去自信；

3/覺得無論做什麼事情，都不能達到父母的期望。

鬆緊有道：

特點：

1/家長對孩子有要求，但這些要求符合孩子的能力發展，不會難到孩子無法做到，又不會容易到孩子不用努力；

2/除了孩子的能力，家長亦會考慮孩子的喜好，所以家長會特別安排孩子可以自己作主的「自由時間」，讓孩子在這段時間做自己喜歡做的事；

3/家長為孩子做決定時又會問孩子意見，考慮孩子的想法和感受。