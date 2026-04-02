草根資助階梯落地有效

房屋局擬議2026/27年度的公屋入息限額平均上調2.8%，當中一人入息不得多於13,230元，二人家庭入息限額20,680元。 在3月16日的立法會房屋事務委員會會議有議員指「雙職家庭」(夫妻雙方均有工作收入的家庭)容易超出二人家庭公屋的入息限額，房屋局副秘書長章景星回應，超出公屋入息限額者可考慮買居屋，「上車不是這麼難」。她強調，公屋並非擁有自置居所的唯一出路，倘公屋申請者入息超出上限，可考慮買資助出售房屋。以新居屋為例，每平方呎6千多元，料約 200 多萬元即可自置物業，而且房委會可以提供九成按揭，形容「其實上車不是這麼難」，重申未來資助出售房屋供應增加，料抽居屋的機會並非如以往般難。「居屋2025」起40歲以下白表青年家庭及一人申請者會獲派多一個抽籤號碼，呼籲青年勿錯失自置物業機會。

以上的反映了幾個能配合現實的重點： (1) 政府釐定了十分清晰的置業階梯，因此能清楚分配好什麼收入的人有較大機會申請公屋，也十分清晰超出什麼收入的人有條件申請居屋。令人感到政府官員能落地、準確地、有概念地去分清楚這個界線，這樣，我們才能夠運用社會資源的最大效益，即是最多市民受惠。 (2) 超過申請公屋入息上限的人士，政府有提供足夠的機會，包括平均每方呎6,000多元，料約200多萬元的一手居屋，並提供九成按揭。對！只要真的有月薪20,680元能買得到的單位出售，這就有了準備分配給市民。

(3) 公屋，並不是人人都可以申請的必然福利，必須要合乎收入限制和有關的規定，即是說，公屋是針對草根階層的房屋政策，房屋資助的概念並非單一階梯的永久安置，當年制定的初心是有上流階梯的機制。資助房屋階梯是「活」的，是幫助受眾力爭上游，住戶入住公屋期間，當儲蓄足夠金錢及收入改善到一個水平時，就應該上游到居屋，並交出公屋給更需要的人，說「應該」正正是因為有關資助系統應該具有流轉量，公屋不應該給住戶入住之後，無論住戶收入如何改善都可以住一世的，公屋不應該變為私產。筆者認為議員與官員都應該弄清楚資助界線，而且要一同推廣上流精神，這樣社會資源才可以得到最多人受惠。

我們看看數據，以樓價250萬元及實用400呎的物業為例，呎價約6,250元，假設九成按揭、30年期和3.25厘利率計算，入息20,680元剛好能買250萬元物業，兼可符合入息要求。除一手市場外，在二手市場該樓價的未補價屋苑有兆軒苑和良景邨等。有關例子十分重要，因現實中，草根的處境遠比該規定更加好，對年輕夫婦而言，他們有條件透過努力工作而得到人均入息中位數字的收入，這個工作目標是理性的。數字反映，截至去年底根據統計處25至34歲組別的就業人士每月就業收入中位數(不包括外籍家庭傭工)是2.48萬元，兩口子收入合共4.96萬元，每月儲蓄三成收入，約3年多可儲蓄到價值約610萬物業的首期資金，並且可符合入息要求。目前，屯門碼頭區兩房私樓400萬元以下仍有選擇，而天水圍嘉湖山莊三房500萬元以下仍有選擇，樓價比兩口子的購買能力再低100至200萬元。