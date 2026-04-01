亞洲潮流文化人氣IP盛會

一張飛，一個weekend，一次過睇晒亞洲多個近年最具人氣動漫IP，從《咒術迴戰》、《排球少年》、《哥斯拉》、《機動戰士高達》到《遊戲王》都有專屬的沉浸式體驗專區。

仍在播映中的新一季《咒術迴戰》，還原作品經典場景，讓你以第一身視角走進高專和宿儺的領域「伏魔御廚子」，給你360度沉浸式體驗到《咒術迴戰》的緊張氣氛。

觀眾可在現場欣賞最強陣容演出單位，包括專程來港參與活動的高橋洋子和大黑摩季 live performance。熱切期待現場感受高橋洋子活動現場再演唱《新世紀福音戰士》經典動畫主題曲代表作《殘酷天使的行動綱領》和大黑摩季演唱的《男兒當入樽》電視動畫片尾曲《我只凝視着你》那股熱血與澎湃。都是動漫界的神曲，音樂甫響起，回憶返晒嚟，我們的那些年呀！時間都去哪兒了？