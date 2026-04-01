亞洲潮流文化人氣IP盛會

一張飛，一個weekend，一次過睇晒亞洲多個近年最具人氣動漫IP，從《咒術迴戰》、《排球少年》、《哥斯拉》、《機動戰士高達》到《遊戲王》都有專屬的沉浸式體驗專區。
仍在播映中的新一季《咒術迴戰》，還原作品經典場景，讓你以第一身視角走進高專和宿儺的領域「伏魔御廚子」，給你360度沉浸式體驗到《咒術迴戰》的緊張氣氛。
觀眾可在現場欣賞最強陣容演出單位，包括專程來港參與活動的高橋洋子和大黑摩季 live performance。熱切期待現場感受高橋洋子活動現場再演唱《新世紀福音戰士》經典動畫主題曲代表作《殘酷天使的行動綱領》和大黑摩季演唱的《男兒當入樽》電視動畫片尾曲《我只凝視着你》那股熱血與澎湃。都是動漫界的神曲，音樂甫響起，回憶返晒嚟，我們的那些年呀！時間都去哪兒了？
同場有演唱《火影忍者》主題曲的人氣搖滾樂團FLOW。香港代表有AK(Anson Kong)、Tyson Yoshi、晚安莉莉，喜愛亞洲聲優、偶像、Coser或VTuber的粉絲們有福了。
CON-CON盛會場內有公開舞台Public Stage，邀請超人氣寫真偶像、砌高達模型大師的東雲海、CON-CON X LoveLive！Superstar！！Liella的4位成員，及TOGENASHI TOGEARI的舞台演出，80個知名品牌，集齊食買玩MARKETPLACE，讓你搶購獨家聯乘IP的周邊產品。
去過ComplexCon和Comic Con會發現「Convention for Connection」的CON-CON絕對大不同，後者旨在把動漫、音樂、潮玩IP「連結」起來。活動結合沉浸式體驗、音樂節、Coser/VTuber活動、重量級品牌市集等，創造「溝-ure」文化，更是一個百分百屬於香港的亞洲潮流文化IP盛會。小妹已鐵定這復活節假期不外遊，4月4日和5日全天候留守亞洲博覽館，尋回童年集體回憶。