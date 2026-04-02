小米短期業績續受考驗

小米集團(1810)日前公布全年業績，按非國際財務報告準則計算，去年經調整淨利潤391.66億元人民幣，增長43.8%。去年集團整體毛利率為22.3%，按年增長1.4個百分點。其中，「手機×AIoT」分部毛利率達21.7%，增長0.5個百分點；「智能電動汽車及AI等創新業務」分部毛利率為24.3%，提升5.8個百分點。單計第四季度，經調整淨利潤63.49億元人民幣，按年下跌23.6%，主要由於利潤率下降導致盈利下滑。總收入1,169.17億元人民幣，增長7.3%，其中智能手機收入下跌14%，至443億元人民幣。電動車業務收入上升123%，AIoT業務收入下跌20%。

2025年小米共交付411,082輛新車，交付量按年增長2倍；去年第四季度，共交付145,115輛新車，交付量增長1.08倍。集團表示今年將全力衝刺交付55萬輛小米汽車的目標。由於記憶體成本上升幅度大於預期，市場預期小米的智能手機利潤率將持續受壓。

電動車方面，小米近期推出新款SU7，新訂單表現將是市場關注重點，由於補貼減少，新車型能否帶動整體銷量維持穩健存不明朗因素。整體而言，小米短期業績繼續受考驗，股價暫難有太大上升空間。

(筆者為證監會持牌人仕，本人及相關人士沒持有上述股份)