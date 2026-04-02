中國平安醫療養老戰略逐步兌現 第二增長曲線值得關注

中國平安(2318)近年持續深化「綜合金融+醫療養老」戰略，希望由傳統金融機構進一步轉型為綜合金融與服務平台。由於平安本身擁有龐大的客戶群、穩定的現金流及多元產品線，因此在推動醫療養老服務方面具備較強的客戶轉化及交叉銷售優勢。 從2025年全年業績來看，集團整體經營表現仍然穩健。去年歸母營運利潤為1,344.15億元人民幣，按年增長10.3%；扣除非經常性損益後歸母淨利潤為1,437.73億元人民幣，按年增長22.5%；歸母淨資產則首次突破萬億元人民幣，達10,004.19億元人民幣。派息方面，全年每股股息為2.7元人民幣，按年增加5.9%，現金分紅總額達488.91億元人民幣，並已連續14年保持上升，反映集團在盈利、資本實力及股東回報之間仍能取得平衡。

核心保險業務方面，平安壽險及健康險業務新業務價值於2025年達368.97億元人民幣，按年增長29.3%，連續3年錄得雙位數增長。新業務價值率升至28.5%，顯示產品結構及渠道質素持續改善。代理人渠道新業務價值按年增長10.4%，而銀保渠道增長更達138%，反映平安在多元渠道發展方面繼續跑贏市場。財產保險業務方面，原保險保費收入達3,431.68億元人民幣，按年增長6.6%，整體綜合成本率改善至96.8%，承保盈利能力仍屬穩健。另一方面，保險資金投資組合規模增至6.49萬億元人民幣，綜合投資收益率達6.3%，對整體盈利提供一定支持。

不過，若單以傳統保險股角度分析平安，市場或仍未完全反映其醫療養老業務的潛在價值。隨着中國人口老化加快、醫療保障需求上升，以及居民對高品質養老及醫療服務的需求增加，平安近年建立的醫療養老生態，開始逐步由投入期邁向收成期。集團現時的戰略核心，在於利用保險支付能力、醫療服務整合能力及科技平台優勢，建立「支付—服務—生態」閉環，令醫療養老不再只是附加服務，而是能夠反過來提升主業價值的增長引擎。 從業績數據可見，醫療養老生態對壽險銷售的帶動作用已開始顯現。2025年，使用醫養服務的客戶加保率提升4個百分點；醫療健康權益客戶的壽險新單件均提升至1.5倍；居家養老權益客戶的壽險新單件均提升至5.2倍；而高品質養老權益客戶的壽險新單件均提升更高達23.4倍。這反映平安透過醫療健康及養老服務，不單提升客戶黏性，更有效帶動保單銷售及客戶終身價值。對保險公司而言，這類以服務帶動銷售、以生態提升件均保費的模式，較單純依賴產品價格競爭更具持續性。

平安目前已建立相對完整的醫療養老服務網絡。截至2025年末，集團擁有約5萬名內外部醫生團隊，簽約專家醫生超過3,500位，合作理賠服務醫院超過3.7萬家，而國內百強醫院及三甲醫院合作覆蓋率更達100%。在服務模式上，集團持續推進「到線、到院、到家、到企」的「四到」網絡，讓客戶可透過線上問診、線下住院安排、居家養老照護，以及企業健康管理等方式，獲得更完整的醫療養老服務。與此同時，居家養老服務已覆蓋全國100個城市，累計超過24萬名客戶獲得服務資格，企業客戶覆蓋數亦超過9.5萬家，顯示醫養服務生態已具備相當規模。

除服務能力外，醫療養老板塊本身亦開始反映財務價值。2025年，平安健康險保費收入達1,590億元人民幣，其中醫療險保費收入接近734億元人民幣；北大醫療集團營業收入為57.23億元人民幣，而平安健康收入達54.68億元人民幣，並錄得盈利。這說明平安的醫療養老布局並非只停留於長期故事，而是已有部分業務進入可變現及可貢獻盈利的階段。若未來政策持續支持銀髮經濟、養老金融及商業健康險發展，平安有望進一步受惠行業結構性增長。 雖然市場現時對中國平安的估值，仍主要集中於保險主業、新業務價值、投資收益及股息水平，但若醫療養老服務對銷售及客戶價值的提升作用持續擴大，市場未來未必只會以傳統內險估值框架看待平安。對投資者而言，平安目前較大的吸引力，在於其一方面具備傳統金融股的穩定分紅及防守性，另一方面亦擁有醫療養老這條逐步清晰的第二增長曲線。