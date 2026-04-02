關稅陰霾下展現韌性 泛遠國際未來靠AI突圍

近期，中東局勢持續惡化，油價高企，全球經濟受到嚴重挑戰。這時候擁有能克服這些危機的能力，並展現出強大韌性的國家和企業將會是未來成功的重要指標。 泛遠國際(2516)作為中國知名跨境電商物流供應商，最近發布的全年業績也顯示了集團外貿行業在逆風中的真實處境，但在面對去年美國關稅政策的劇烈變動，集團仍展現了一定的業務韌性。 泛遠國際是一家主要提供端到端跨境配送服務、貨運代理服務以及其他物流服務，致力打造穩、快、優的跨境電子商務物流服務體系。集團擁有三類核心客戶，包括平台型客戶 (阿里巴巴、Amazon等)、同行客戶（國內中小跨境物流貨代，行業高進高出）、中小跨境出海商家（戰略核心服務物件，兼顧客戶數與經營規模）。產品服務主要是結果導向，提供全球3天達、6-9天標準達、30天內經濟達三類時效方案。集團擁有創新的自研物流運輸系統，採用直營網點模式，網點遍佈中國主要貿易中心，尤其聚焦於長江三角洲及粵港澳大灣區。集團設有 30 多個境內網點，1,100 多家供應商網路，服務覆蓋全球超過 220 多個國家和地區，能向客戶提供多項靈活可靠的跨境配送選項及定制化供應鏈解決方案。

業績方面，泛遠國際的營收企穩但利潤承受了一定壓力。集團年內錄得總收益約19.93億元人民幣，毛利約1.54億元人民幣，但公司擁有人應佔溢利僅約512萬元人民幣，利潤有所下滑。反映出美國關稅壁壘，例如美國取消針對中國與香港的800美金以下免稅清關政策，使原有的物流配送盈利空間被極度壓縮。然而，為了應對關稅政策帶來的不利影響，下半年集團透過與長期客戶深化協同發展及成本精細化管控，核心業務指標較上半年顯著改善，營收、利潤、毛利率及EBITDA均大幅增長，業績觸底回升。

具體而言，集團優化了產品組合、提供定製專屬物流方案，聚焦空運、快遞核心優勢並梳理確定性解決方案，加強與客戶溝通，通過優化供應鏈環節降低整體成本，結合市場供需及關稅實際影響程度，對產品價格進行適度合理調整，亦為客戶提供相應增值服務或優惠政策，平衡價格變動對客戶的影響。 另一方面，集團亦從優化物流線路著手，以降低運輸成本及關稅負擔。集團對全球物流網絡進行全面梳理與分析，設計出多條優化路線。 此外，美國作為全球第一需求市場，仍是集團中長期重中之重的戰略方向，然而除了進一步深耕北美市場外，集團亦加快南美、日韓、東南亞等地區的基礎設施建設，以完善的海外基礎設施去抵禦政策風險，分散地域風險，並藉此持續為客戶提供多元化、低成本、一站式的高效跨境物流解決方案。集團現已摒棄「中國到歐美」模式，並打造「全球到美國、全球到拉美」的佈局。重點發力厄瓜多爾、哥斯大黎加、阿根廷等國，開拓南美這個數位化及標準化提升空間大，商業價值與資本想像空間顯著的新興藍海市場。

在併購方面，集團擬戰略性併購COPE Services Incorporated及Hyperlining LLC的51%股權，藉此深化北美地區物流基建布局，構建完整的「端到端」本土履約體系，強化頭程服務、庫內管理、尾程交付及供應鏈金融等全鏈路協同能力。可見，即使在艱難時期，集團仍積極進攻，為的就是確保整個端到端配送體系能讓客人滿意，將服務確定性作為核心，摒棄低價攬客，堅守當地服務特色，強化產品確定性能力以獲取服務溢價。這種「客戶第一」的精神才是一家好公司最重要的元素。未來集團將持續在核心市場尋找業務與財務雙優質標的，優先佈局海外倉、末端配送類資產。時歡迎行業內南美、歐洲相關優質資源對接合作。

細看業務結構，泛遠國際的營收分布相對健康。端到端跨境配送依然是核心支柱，佔比49.33%；貨運代理服務，佔比20.3%；其他物流服務板塊，佔比30.37%。 貨運代理服務方面，集團於2025年11月加入了國際貨運代理協會聯合會(FIATA)，拓寬與全球領先物流業者的合作渠道，鞏固了全球運力網絡，藉此保障運力穩定性。 其他物流服務板塊則受惠於旗下杭州泛遠正式加入亞馬遜服務商網絡，有望開拓更多優質客戶資源與業務機會。集團將進一步深化集團深化與主流跨境電商平台之合作，為客戶提供穩健高效之物流方案，驅動集團業務實現可持續增長。同時，這次加入亞馬遜服務商網絡也展示了集團的綜合服務能力獲國際電商巨頭認可。