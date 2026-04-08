復活假前夕港股偏軟 收市守兩萬五

復活節假期前夕市場憧憬中東戰事接近尾聲，不過樂觀情緒迅速降溫，亞太區股市及A股回軟，港股亦跟隨向下，恒生指數周三升超過500點後，周四低開低走，恒指低開39點，報25,254點，已為全日高位所在，其後淡友進攻，跌幅一度擴大至接近400點，回至24,900點邊有支持，尾市跌幅略收窄，恒指收市跌177點，報25,116點，兩萬五關口失而復得。技術上，恒指再度跌穿俗稱牛熊線的250天線(現處25,141點)。投資者若希望部署港股，如看好恒指短線有望反彈，可留意恒指認購，行使價28,642點，26年8月到期，有效槓桿約13倍。相反，如投資者看淡恒指，可留意恒指認沽，行使價23,283點，26年5月到期，有效槓桿約14倍。

科網股周四捱沽，拖累大市向下。當中，阿里巴巴(9988)周四即市最多跌超過4%，低見117.5元；收市跌3.4%，報118.5元。消息面上，阿里巴巴發布千問新一代大語言模型Qwen3.6-Plus，目前已上架阿里雲百煉。觀察輪證資金流向，周四前的5個交易日，阿里的股價累積下跌近5%，期間其好倉(認購+牛證)有近2千萬元淨流入，反映當阿里股價向下時，有投資者開好倉希望捕捉其股價的短線反彈；另一邊廂，其淡倉(認沽+熊證)5個交易日則淨流出逾1,200萬元，或反映持有阿里淡倉者沽貨獲利。如投資者看好阿里，可留意阿里牛證，收回價105.3元，行使價103.8元，26年8月到期，有效槓桿約8倍；或沒有收回機制的阿里認購，行使價145.98元，26年9月到期，有效槓桿約6倍。相反，如投資者看淡阿里，可留意阿里熊證，收回價132元，28年10月到期，有效槓桿約9倍；或阿里認沽，行使價109.9元，26年9月到期，有效槓桿約4倍。

另外， 中東局勢推高國際油價，周四港股時間，外電引述消息人士報道，美國財政部已將100美元以上視為油價的「基準情景」，內部正評估油價攀升至每桶150美元甚至更高水平的風險，同時並未排除油價衝上200美元的極端可能。中海油(883)股價近期未有跟隨油價的強勢，由3月下旬的高位30.98元回落，至近期低位26.44元計算，期間最大累積跌幅達15%。周四，油價上升，中海油即市曾經最多升近4%，高見28元，惟其後升勢回順，收市報27.02元，升0.06元。如投資者看好海油短線有望向上，可留意海油牛證，收回價24元，行使價23.75元，28年10月到期，有效槓桿約10倍；或沒有收回機制的海油認購，行使價37.408元，26年11月到期，有效槓桿約6倍。相反，如投資者看淡海油，可留意海油熊證，收回價31元，行使價31.25元，27年4月到期，有效槓桿約6倍；或海油認沽，行使價24.86元，26年9月到期，有效槓桿約5倍。