通脹問題大於就業 聯儲局減息機會降

根據美國供應管理協會(ISM)發佈的最新數據顯示，3月服務業PMI為54%，較2月的56.1%回落2.1個百分點，但已連續第21個月處於擴張區間，過去12個月平均水平是52.3%，表明整體服務業仍具韌性。
從分項指標來看，商業活動指數降至53.9%，為去年9月以來最低水準，增長動能有所減弱。不過，新訂單指數升至60.6%，創2023年2月以來新高，顯示需求依然強勁，爲經濟提供了後續支撐。
值得關注的是，就業指標出現轉弱。3月就業指數降至45.2%，較前值大幅下滑6.6個百分點，為4個月來首次進入收縮區間，也創下2023年底以來最低水平。與此同時，價格壓力顯著升溫。價格指數升至70.7%，較上月大幅上升7.7個百分點，創2022年10月以來最高數字，並已連續106個月處於上升區間。報告指出，油價及燃料成本上升是推動價格上漲的主要因素之一。
供應鏈方面，供應商交付指數升至56.2%，連續第16個月處於擴張區間，意味著交付速度放緩。ISM指出，這與中東地區運輸受阻及天氣因素有關，進一步加劇了企業運營壓力。
庫存方面，企業為應對潛在供應衝擊而增加備貨。庫存指數為54.8%，連續第二個月擴張。部分企業明確表示，正在囤積與石油相關的產品，以防霍爾木茲海峽受阻帶來的供應風險。
行業分布顯示，3月共有13個服務行業實現增長，包括批發貿易、金融保險、住宿餐飲、運輸倉儲及信息服務等；零售、農業及公共管理則出現收縮。
而美國勞工部上周公布的3月就業報告顯示，自特朗普去年1月開啓第二任期以來，美國月度新增非農就業人數創下最大增幅；失業率降至4.3%，主要原因是大量勞動力退出勞動力市場。
克裡夫蘭聯邦儲備銀行總裁Beth Hammack表示，失業率正處於她認為充分就業水準附近。與此同時，儘管自中東戰爭爆發以來股市出現下跌，但若從金融穩定角度來看，經濟處於一個良好的狀態。
相比之下，芝加哥聯準會總裁Austan Goolsbee認為勞動力市場呈現出低招聘、低解僱的狀態，在他看來，這在很大程度上是由持續的不確定性所致。至於金融體系，他表示對支付系統感到滿意，但對資產價格感到焦慮。他認為存在相當多的泡沫跡象，而目前尚不清楚這究竟是由生產率驅動，還是一個等待破裂的泡沫。
他倆都表示，通脹構成的挑戰大於就業問題，這顯示他們支持更緊縮的貨幣政策，因為伊朗戰爭推高能源價格，而就業市場仍然疲軟。