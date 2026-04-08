通脹問題大於就業 聯儲局減息機會降

根據美國供應管理協會(ISM)發佈的最新數據顯示，3月服務業PMI為54%，較2月的56.1%回落2.1個百分點，但已連續第21個月處於擴張區間，過去12個月平均水平是52.3%，表明整體服務業仍具韌性。

從分項指標來看，商業活動指數降至53.9%，為去年9月以來最低水準，增長動能有所減弱。不過，新訂單指數升至60.6%，創2023年2月以來新高，顯示需求依然強勁，爲經濟提供了後續支撐。

值得關注的是，就業指標出現轉弱。3月就業指數降至45.2%，較前值大幅下滑6.6個百分點，為4個月來首次進入收縮區間，也創下2023年底以來最低水平。與此同時，價格壓力顯著升溫。價格指數升至70.7%，較上月大幅上升7.7個百分點，創2022年10月以來最高數字，並已連續106個月處於上升區間。報告指出，油價及燃料成本上升是推動價格上漲的主要因素之一。