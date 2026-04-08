大市或已擺脫反覆試底弱態

踏進4月份首個交易日，受美伊之戰事可望逐漸降溫所刺激，加上美股大幅反彈(道指於3月31日大幅急升1,125點至46,341點，標普亦大升184點至6,528點，而納指則急升796點至21,590點)，港股亦伺機大幅反彈。恒指日中更一度大升641點至25,429點，最後仍高收於25,294點。從走勢上看，大市不但成功重越25,000點，且亦已初步重越10天線(約在24,982點左近)及250天線(約在25,142點左近)，且更於日中曾一度稍輕越20天線(約在25,363點左近)。單從走勢上看，大市技術上不但已擺脫欲試底之弱態，且只要買盤態度保持積極，大市該可望再作進一步之推升，即4月大市之形態，將有機會回復先低而後高。

從走勢上看，由於恒指目前已漸升離3月23日低位24,203點，且相距亦有達1,000點，故大市目前該已漸擺脫反覆欲試底之弱態。只要買盤配合，本月大市該有機會回復先低而後高之形態。但需留意，大市於4月1日大幅高開逾569點至25,357點，其後雖略為回吐至25,203點，但仍遺留下1個中型上升裂口，介乎24,988點至25,203點，闊215點。此上升裂口剛好框注10天線及250天線，即假如大市需稍為回補此上升裂口，則恒指或會下試10天及250天線，但這只屬技術性表現，該不會影響整個4月大市之發展。