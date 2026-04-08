億勝生物科技貝伐珠單抗成倚期催化劑

億勝生物科技(1061)主要從事眼科及外科藥物產品之研發、生產及銷售，核心產品為貝復舒®及貝復濟®系列，兩者合共佔營收83.5%。其中眼科業務收入8.35億元，佔整體約46%；外科業務收入8.96億元，佔約49%；醫療保健及夥伴服務收入0.83億元。集團業務亮點突出，包括2025年業績穩健增長、毛利率維持89.2%高位、現金充裕，以及貝伐珠單抗三期臨床達主要終點並計劃遞交上市申請、貝復舒®成功進入新加坡市場。短期受惠原有業務穩定增長及派息提升，中期可望受惠貝伐珠單抗商業化推進，長期則受益於抗VEGF及乾眼症市場擴張，加上SkQ1臨床進展帶動全球化發展。

集團所處行業屬於以眼科及視網膜疾病治療為核心的醫藥細分領域，整體需求具結構性增長特徵，而非明顯周期性行業。中國濕性AMD、糖尿病性黃斑水腫等四種主要適應症患者合共達1,580萬人，乾眼症中重度患者約1.12億人，反映相關疾病基數龐大，市場需求長期存在，屬於人口老齡化及慢性疾病推動下的剛性醫療需求，周期波動相對有限。在市場規模方面，抗VEGF單抗用於視網膜疾病的全球市場規模預計2030年可達284億美元，中國市場規模預計2030年達人民幣203億元，顯示行業具備明確的中長期增長空間。從競爭格局來看，現有主要產品包括艾力雅、諾適得及BEOVU等，全球銷售規模較大，說明市場已有成熟競品，但目前全球已上市的貝伐珠單抗產品尚未獲批濕性AMD適應症，為公司提供差異化切入機會。

在營運成本方面，集團毛利率維持於89.2%的高水平，反映產品具較高技術壁壘與定價能力。然而，行業同時面臨政策風險及醫保控費壓力，藥品價格下行可能對盈利造成影響。此外，創新藥研發需投入較高比例資源，集團研發投入佔收入9.8%，顯示行業具一定研發成本壓力及研發周期風險。集團原有眼科及外科業務保持穩定增長，2025年收入按年增長8.6%，溢利增長3.5%。貝復舒®及貝復濟®系列合共佔營收83.5%，構成穩定現金流來源。毛利率維持在89.2%的高水平，顯示產品具較強定價能力與成本控制優勢，加上現金及等價物按年大幅增加，並提高派息，反映財務基礎穩健，為未來創新研發提供充足資金支持。

億勝生物科技上個交易日以3.62元收市，全日下跌0.08元或2.16%。集團過去5年平均Beta值為-0.14，系統性風險遠低於大市。52周最高位曾見6.12元，最低位則見3.32元。以現價3.62元計，股價較50天線低10.86%，較200天線低20.3%，走勢相對偏弱。雖然市場上僅有1位分析師覆蓋，目標價為6.84元，較現價仍有超過89%的上望空間；即使利用6個財務模型計算的合理值亦達4.8元，仍有32%的上升空間，顯示整體估值並不算高。在中央結算系統中，首十大持股的證券商持股比例已由去年10月底的80.18%逐步增加至81.15%，雖仍未達去年4月高位82.38%，但顯示機構投資者持續吸納，不排除進一步帶動股價向好。

億勝生物科技股價於去年8月升至最高位6.12港元後見頂回落，並在失守50天線支持後持續下行，形成一浪低於一浪的走勢，一直未能企穩，更曾跌至3.62元後反彈，兩次重返4.48元再度見頂。近日股價再度穿50天線，並於3月底創3.46元新低後反彈。雖然仍未重返20天線之上，但股價出現一底低於一底的同時，9天RSI已出現一底高於一底的牛背馳走勢。只要股價成功升破20天線，有望逐步反彈至整個回調幅度的61.8%目標位。投資者可於3.6元水平買入，只要股價未跌穿前低3.46元，即可繼續持有，上望首個反彈目標4.4元。