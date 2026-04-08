演唱會經濟 啟德顯優勢

早前在啟德主場館看完孫燕姿和五月天演唱會，亦已預訂下月中林憶蓮演唱會門票。今年7月鄭秀文演唱會亦期待中；繼上月在灣仔新伊館看了賈思樂演唱會，上周末再到灣仔伊館看林曉培演唱會，剛過去的周日在亞洲國際博覽館AWE看了專程來參加「CON-CON Hong Kong 2026」Mahiru、後藤真希、Miyavi和大黑摩季現場精彩表演；加上上周在紅館看黎明演唱會，本月底的草蜢演唱會亦在紅館。我應該是一個名副其實的演唱會控。
看官們從小妹這位「演唱會控」的日程表，相信也能清晰感受到香港演唱會經濟的蓬勃。剛啟用一周年的啟德體育園，不僅是香港最新地標，更是這股熱潮的強大引擎，將「演唱會經濟」推向了前所未有的高度。
啟德主場館可容納高達5萬名觀眾，是紅館容量的4倍。據權威雜誌《Pollstar》數據，啟德在去年共售出超過125萬張門票，門票銷量及總收入均列亞洲第一，滿足國際巨星對大場地的需求。
啟德開幕不足一年已舉辦超過90場盛事，吸引超過700萬人次到訪。Coldplay的4場演出吸引約20萬觀眾，並持續迎來周杰倫、謝霆鋒、鄧紫棋、BLACKPINK等一線歌手。你期待的林憶蓮及鄭秀文也將在此開唱，證明啟德已成為巨星必經之地。
啟德將演唱會的「人氣」轉化為「財氣」。以Coldplay為例，4場演出預期帶來高達10億元經濟效益；演唱會期間，啟德零售館銷售額升兩成，周邊食肆生意增三成。這說明一場大型演出能帶旺整個區域消費。與紅館僅為單一場館不同，啟德是佔地28公頃的綜合園區，啟德零售館面積達70萬方呎，擁有超過200間商舖，將購物、餐飲、娛樂與觀演完美融合，成功將觀眾消費由場內延伸至場外。啟德吸引大量旅客訪港，五成觀眾來自內地及海外。未來它將繼續吸引頂尖歌手，讓香港成為全球樂迷的朝聖地。
從紅館的經典到啟德的宏偉，香港演唱會經濟正迎來全新黃金時代。作為演唱會控，能見證並參與這歷史實在興奮又感動。