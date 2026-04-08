演唱會經濟 啟德顯優勢

早前在啟德主場館看完孫燕姿和五月天演唱會，亦已預訂下月中林憶蓮演唱會門票。今年7月鄭秀文演唱會亦期待中；繼上月在灣仔新伊館看了賈思樂演唱會，上周末再到灣仔伊館看林曉培演唱會，剛過去的周日在亞洲國際博覽館AWE看了專程來參加「CON-CON Hong Kong 2026」Mahiru、後藤真希、Miyavi和大黑摩季現場精彩表演；加上上周在紅館看黎明演唱會，本月底的草蜢演唱會亦在紅館。我應該是一個名副其實的演唱會控。

看官們從小妹這位「演唱會控」的日程表，相信也能清晰感受到香港演唱會經濟的蓬勃。剛啟用一周年的啟德體育園，不僅是香港最新地標，更是這股熱潮的強大引擎，將「演唱會經濟」推向了前所未有的高度。