康耐特光學：XR/AI眼鏡業務成估值重估催化劑

康耐特光學(2276)近年的投資價值，關鍵在於市場如何理解其業務定位的轉變。若單從表面看，集團仍是一家以樹脂光學鏡片為核心的製造商，但若深入拆解其產品結構、盈利質素以及未來布局，會發現公司正由傳統鏡片供應商，逐步演變為兼具消費升級與科技屬性的光學平台企業，估值邏輯亦因此出現變化。從基本面上來看，集團2025年實現收入21.86億元人民幣，按年增長6.1%；而歸母淨利潤5.58億元人民幣，按年上升30.2%。在收入僅錄得中單位數增長的情況下，盈利卻顯著提速，毛利率提升至約42%，淨利率升至25.5%，顯示盈利質素明顯改善。尤其在下半年收入增速放緩至低單位數的背景下，淨利仍維持接近三成增長，反映產品結構優化及經營槓桿開始發揮效益，並非單純依賴規模擴張推動盈利。

拆解業務結構，集團目前收入仍以樹脂光學鏡片為主，當中標準鏡片收入10.21億元人民幣，功能鏡片7.68億元人民幣，定制鏡片3.93億元人民幣。值得留意的是，自主品牌收入達14.23億元人民幣，佔比約65%，比例持續上升，反映公司逐步由代工模式向品牌化轉型。多份研究報告指出，高折射率1.74鏡片滲透率提升，是帶動均價上升及毛利率改善的核心因素。高折產品本身單價及附加值較高，加上自主品牌佔比提升，意味公司議價能力及品牌溢價能力同步增強，盈利結構正由「量」轉向「質」。

在市場區域方面，中國市場收入達7.51億元人民幣，按年增長約14.6%，明顯跑贏整體收入增速，成為重要增長引擎。在國內視力矯正需求長期穩定增長，加上消費升級帶動高端鏡片滲透率提升的背景下，中國市場被視為傳統業務的穩定器與推進器。當產品結構持續優化，毛利率中樞有望維持在較高水平，為盈利提供較強韌性。 當然，2025年並非順風順水的一年，匯率波動及中美關稅上調，對出口型企業構成壓力。不過，公司透過與上游重新簽訂原材料協議，鞏固成本優勢，同時推進自動化升級，以及日本與泰國產能布局，以分散地緣風險及優化成本結構。在外部擾動之下仍能錄得毛利率與淨利率同步上升，本身已顯示管理層執行力。市場普遍預期，當外圍因素逐步消退，傳統鏡片業務有望回復約10%的收入增長，盈利能見度仍屬清晰。

真正改變估值框架的，是XR及AI眼鏡光學業務的潛在爆發力。公司已與全球約20家智能眼鏡開發商合作，部分項目於2025年開始量產，預期2026年中起海外訂單增加，並於2027年進一步放量。與傳統鏡片單價約20元人民幣相比，智能眼鏡光學鏡片單價可達數十至100美元，價值量顯著提升，意味即使出貨量未必龐大，對收入與利潤的邊際貢獻亦可能相當可觀。 盈利預測方面，市場預期集團2026年淨利潤有望提升至約人民幣7億元，2027年進一步升至約人民幣9億元，未來三年盈利複合增長率接近三成。換言之，公司正由過往較穩定但增速有限的製造型企業，轉向兼具成長屬性的科技供應鏈企業。當盈利增長斜率上升，估值自然有重估空間。

目前部分大行維持「買入」或「跑贏行業」評級，目標價介乎65至70港元，反映市場對其中長期增長路徑仍持正面看法。投資者需要關注的關鍵變數，在於XR產品的放量節奏及行業滲透率提升速度。一旦新業務收入佔比逐步提高，市場對其估值方法或由傳統製造業倍數，轉向成長股框架，股價彈性將進一步打開。總括而言，康耐特光學短期受惠於產品結構升級與毛利率擴張，中期受惠於中國市場及高折鏡片滲透率提升，長期則取決於XR／AI眼鏡滲透率與量產節奏。傳統業務提供現金流與盈利底盤，新業務提供增長想像與估值彈性，雙輪驅動之下，其投資價值已不再只是「穩健」，而是逐步邁向「成長型製造」。

康耐特光學之股價自去年4月由低位20.85港元開始形成見底走勢後，股價持續作出反彈，並升上今年2月最位見66.5元後開始回調，不單跌穿20天線外，更令到9天RSI跌穿30水平，不過，走勢未有回調超過整個升浪總升幅的61.8%回調目標，上升走勢並未有被破壞，期股價仍然有繼續鄋的機會。股價暫時只要未有跌穿40元水平，股價一旦作出反彈，帶動9天RSI重返30以上，相信會觸發投資者在市場上進行減磅，股價有望見底回升。投資者可以在43元水平買入，上望55元。

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