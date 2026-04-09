技術壁壘深厚成長潛力十足 賽力斯值得積極布局

近期港股市場持續震盪調整，新能源汽車板塊整體先抑後揚、內部顯著分化。在此結構性行情下，基本面紮實、業績確定性強的頭部車企，更易獲得資金關注，成為市場避險與佈局的核心標的，重點推薦賽力斯(9927)。

作為中國豪華新能源車企龍頭，賽力斯2025年業績表現亮眼，全年實現營業收入1,648.9億元(人民幣，下同)，同比增長13.63%；歸屬於上市公司股東的淨利潤59.6億元，營收規模再創歷史新高，並實現連續兩年穩健盈利。

優異業績一方面得益於問界品牌銷量持續放量，充分印證該公司高端化戰略成效顯著；另一方面也展現出該公司在技術研發、智能製造及全鏈路運營方面的綜合實力與長期競爭力，以及強勁的中長期增長潛力。