技術壁壘深厚成長潛力十足 賽力斯值得積極布局

近期港股市場持續震盪調整，新能源汽車板塊整體先抑後揚、內部顯著分化。在此結構性行情下，基本面紮實、業績確定性強的頭部車企，更易獲得資金關注，成為市場避險與佈局的核心標的，重點推薦賽力斯(9927)。
作為中國豪華新能源車企龍頭，賽力斯2025年業績表現亮眼，全年實現營業收入1,648.9億元(人民幣，下同)，同比增長13.63%；歸屬於上市公司股東的淨利潤59.6億元，營收規模再創歷史新高，並實現連續兩年穩健盈利。
優異業績一方面得益於問界品牌銷量持續放量，充分印證該公司高端化戰略成效顯著；另一方面也展現出該公司在技術研發、智能製造及全鏈路運營方面的綜合實力與長期競爭力，以及強勁的中長期增長潛力。
研發層面，賽力斯近年持續加碼核心技術佈局。2025年該公司研發投入達125.1億元，大幅增長77.4%；截至2025年末，研發人員規模增至9,019人，增長45.4%，累計授權專利達8,046件。同期，該公司增程業務以37.5%的市佔率位居中國市場首位，純電車型銷售佔比穩步提升，「增程+純電」雙線布局成效持續顯現。
高強度研發投入不僅推動賽力斯魔方技術平台2.0、超級增程、智能安全等核心技術迭代落地，構築產品差異化競爭壁壘，同時亦將加速AI智能化及前沿出行技術佈局，拓寬長期成長邊界，為該公司的長期成長築牢護城河。
財務層面，截至2025年末，賽力斯經營活動現金流淨額達289.1億元，現金流儲備保持充裕。充沛的經營性現金流既顯著提升該公司抵禦行業週期波動與市場競爭風險的能力，亦為後續研發持續加碼、產能布局、全球市場拓展提供堅實資金保障，使其兼具財務安全性與擴張彈性。
綜上，賽力斯基本面優質，業績穩健兌現、研發投入高增、現金流充沛、技術壁壘深厚，在港股新能源板塊中具備稀缺的確定性與成長性，長期成長空間廣闊。該公司在板塊調整期具備突出配置價值，建議投資者積極關注並擇機布局。