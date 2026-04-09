從屯門歴史看北都價值

「北部都會區」是香港重要的一個基建，筆者感到社會有一些負面的言論是看輕了這個掌握時代的重要發展，以為只是一個開發邊陲地帶的大型發展計劃，這是一個錯誤的認知。 從實用角度來看，北部都會區的發展其實是「地理復位」，讓屯門一帶重拾其在區域格局中本應擁有的樞紐地位。 說「回復」，要知道屯門本來的面目，看歷史的根據： 古代的屯門，是國家級的海防與外港，地理形勢是「三面環山、緊扼珠江口」，長期扮演着「廣州的外港」和「南海門戶」的關鍵角色。

屯門自古已是海上絲路樞紐：在唐宋時期，所有經海路到廣州貿易的波斯、阿拉伯及南洋商船都會先在屯門停泊補給，當時的屯門，實際上就是廣州這個世界級大港的外港錨地。 至於「南海門戶」其實是海防角色，「屯門」二字，最早可追溯至唐朝，意即 「屯兵之門」。唐代已設立屯門軍鎮，駐軍保護往來商船及鞏固海防。有一種說法是認為歷史「先有屯門，後才有香江」。 歷史上較早一場西方與中國的武裝決戰就在屯門，「屯門海戰」是1521年明朝政府與葡萄牙在邊防上發生的戰爭，雖然西方有較先進的槍炮，但在物資及地利之下，明朝是贏了這場規模不少的海戰，亦在屯門陸上有一番決戰。

在殖民地時期，英國將屯門一帶的門戶及海防功能廢除，改變成為所謂的「戰略緩衝區」，之後便變成邊陲地帶或偏遠的地方了。 回到當下，政府提出的北部都會區規劃，正是要讓屯門重新連接大灣區，恢復其作為區域人流、物流與交通樞紐的功能。 再加上交通重塑，隨着屯門至赤鱲角連接路的通車，以及未來屯門繞道等基建的完善，屯門與香港機場、深圳前海及整個大灣區的物理連接將徹底打通。 過去這裡駐紮重兵是因為要防衛當時垂涎中國市場的西方外敵。屯門能夠駐兵自然有山有水，除了可以在物資方面供給之餘，亦進可攻退可守，可守衛海岸及需要時可以撤退上山，更加重要的是交通，有關地點是十分適中，可隨時調動兵馬去對抗珠江三角洲一帶的外敵來犯。當然當時的屯門與現在不同，很多地方仍未填海。

筆者想說中國內地與西方在近代不少鬥爭其實都是圍繞着珠江三角洲，過程中香港曾成為英國的殖民地，澳門也曾成為葡萄牙的殖民地，西方巧取豪奪要得到的其實就是珠江三角洲，即是今日的大灣區，在大形勢下，北部都會區是回復屯門一帶的海口功能，發揮其交通樞紐的角色，並不是一般開發新區可以比較。