「陸仁甲電競」是內地的網吧品牌，在廣東省有超過30個店面，如今進軍香港，第一間店開在旺角。
這所店之所以被報道，皆因它位於有60年樓齡的胡社生行，因而被傳媒報道。事實上，另一間內地網吧龍頭「網魚電競」早已在去年進軍香港，這品牌在全球有擁逾1,200間店，現時在香港已有7間店，地點分別在觀塘、旺角及荃灣等。
電競總會創會會長楊全盛的說法是「網吧入面擺張床休息，當然無可厚非，你可以話佢玩得攰要休息，但其實我諗都要小心會唔會有灰色地帶。」如果不合法，網吧將變成「有電腦的賓館房」。
心照不宣，網吧從來就是「有電腦的賓館房」，因而必然也有淋浴間、洗衣機、吹風機、沙發床等等服務。傳媒之所以報道「陸仁甲電競」，正是看看它的布局是否遵從法例。然而，「陸仁甲電競」是老江湖，當然不會這麼容易被捉住把柄，例如說，店內提供11個床位，剛好符合免受《床位寓所條例》限制的上限。
客觀的現實是，在網吧過夜，在全地球所有的地方，均是蔚然成風，在內地、在台灣、在日本，成行成市，「網魚電競」的也有分店在美國、澳洲及新加坡，就此方面，香港反而是「落後」了。
這道理其實很簡單，就是現代人過夜，像賓館這種設置，反而是落後了，既不實用，也不符合經濟效益：不實用的地方是沒有電腦，也沒有洗衣設備；不符合經濟效益的地方是沐浴間不是公用，很多網吧更提供免費飲料，反正現時飲料的成本如此低，大批訂購，任飲也不怕。
說穿了，在今時今日的電腦世界，人們所需要的生活空間反而大幅減少，所以我才常說，在未來，大部分人都會居住在車內。另一方面，人們也需要廉價的居所，旅客如是，甚至許多本地人，也有此需要。例如說，日前我家停電，也要在外面居住一個晚上。我雖然沒住進網吧，但很明白市場有此需要。
我們必須承認現實，網吧過夜，是全球性的新經濟，不應禁止，也禁止不了，政府不如正正經經，正視現實，立法規管，擁抱新經濟。