「陸仁甲電競」是內地的網吧品牌，在廣東省有超過30個店面，如今進軍香港，第一間店開在旺角。

這所店之所以被報道，皆因它位於有60年樓齡的胡社生行，因而被傳媒報道。事實上，另一間內地網吧龍頭「網魚電競」早已在去年進軍香港，這品牌在全球有擁逾1,200間店，現時在香港已有7間店，地點分別在觀塘、旺角及荃灣等。

電競總會創會會長楊全盛的說法是「網吧入面擺張床休息，當然無可厚非，你可以話佢玩得攰要休息，但其實我諗都要小心會唔會有灰色地帶。」如果不合法，網吧將變成「有電腦的賓館房」。