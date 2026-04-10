三一重工全球化與電動化驅動下的盈利修復與成長機遇

三一重工(6031)為全球領先的工程機械製造商，主要從事混凝土機械、挖掘機、起重機械、樁工及路面機械等研發、生產與銷售。2025年收入約897億元，其中挖掘機佔約38%、混凝土機械約18%、起重機械約17%、其他及樁路機械合計約27%；海外收入佔比約64%，毛利率達31.7%，盈利能力持續提升。集團亮點在於全球化佈局加快，覆蓋逾150個國家，海外市佔率持續提升；同時電動化與智能化產品快速滲透，新能源收入倍增，礦山設備成為高毛利新增長引擎，並具強勁現金流及逾50%派息率。短期受惠國內基建回暖及設備更新需求，中期受惠海外市場拓展與電動化滲透提升，長期則受惠全球礦山資本開支擴張與高端市場突破。

內地工程機械行業正處於上一輪下行周期後的復甦初段，內地市場自2020年以來經歷調整，2025年開始呈現築底回升跡象，主要受設備更新需求釋放、基建投資回穩及融資成本下降帶動，惟房地產投資仍屬不確定因素。海外市場則呈分化格局，亞洲、非洲及拉丁美洲維持較快增長，礦業資本開支擴張及能源價格上升推動電動化設備需求；歐洲增速相對溫和，並受地緣政治及航運影響。至於競爭方面，行業競爭仍然激烈，企業需在價格紀律與產品升級之間取得平衡，海外市場亦面對卡特彼勒、小松等國際龍頭競爭，但中國企業憑產品性價比、渠道建設及本地化製造提升市佔率。

三一重工在成本與營運層面方面，原材料價格波動及運費上升帶來壓力，海外擴張亦增加折舊、稅率及匯兌風險；然而透過產品結構優化、電動化滲透提升及費用控制，整體毛利率與淨利率呈改善趨勢，現金流表現亦顯著強化。海外市場已成為集團主要的增長引擎，2025年海外收入558.6億元，同比增長約15%，收入佔比逾六成，毛利率達31.7%，顯著高於國內市場。公司業務覆蓋逾150個國家和地區，並以亞洲、非洲及美洲為主要增長區域。市場預期2026年海外收入仍可維持約15%至20%的同比增長，其中美洲及非洲增速較快。

集團旗下的電動化產品收入在2025年錄得倍數增長，滲透率快速上升，尤其在攪拌車及裝載機等品類表現突出。電動化設備有助降低客戶營運成本，同時提升公司產品技術含量與售價水平，從而改善毛利率。隨著政策推動減碳及海外市場對新能源設備需求增加，該領域被視為具結構性成長潛力的長期催化劑。另外，礦山設備被視為未來數年的關鍵增長板塊。受全球礦業資本開支上升及能源價格維持高位帶動，大型及高端設備需求增加。相關產品毛利率較高且訂單金額大，有助提升整體盈利能力。部分觀點亦指出，礦山設備具較長周期及穩定需求特性，可降低業績波動性。

而集團已由行業低谷進入盈利修復階段。隨著收入規模擴大及費用率下降，經營槓桿開始顯現，推動經營利潤率及淨利率持續改善。海外高毛利收入佔比提升及產品結構優化亦加快利潤率擴張，令盈利增速高於收入增速，帶動市場對估值重評。加上集團的經營現金流創歷史新高，現金流質量優於會計利潤增長。穩定且較高的派息比率，加上回購安排，提升整體股東回報水平。強勁現金流亦為公司持續投入研發、推動電動化及海外擴張提供充足資源，強化長期發展基礎。

三一重工自去年10月28日在香港上市後，雖然股價一度跌至去年12月低位20.5元水平後大幅反彈，最高曾升上今年2月中的高位27.16元後回調，並一度跌穿前底見19.87元，但其後股價隨即作出反彈，未有進一步下跌，而且更在過去幾個交易日成功重返20天線阻力以上水平，有望轉強，可待股價先回至20天線約22元水平買入，預期股價可以繼續反彈。若以市場上7位有進行調研覆蓋的分析師目標價中位數29元作為目標，現價仍然有接近三成的潛在升幅。只要股價未有失守之前的底部支持20.6元，仍然可以繼續作中線持有。