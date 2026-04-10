停火協議未能阻止零星衝突 全球通脹勢難降溫

才一天時間，美伊停火協議已出現裂痕，美國總統特朗普在社交媒體上表示，美軍將繼續留駐海灣地區，直到協議達成並得到遵守，否則戰火將再次燃起。與此同時，以色列對黎巴嫩發動了衝突以來最猛烈的一輪打擊，造成逾250人死亡。 目前，幾乎沒有跡象表明霍爾木茲海峽已真正意義上恢復開放，伊朗正在展示其對這條關鍵石油通道的控制力，並要求船隻支付通行費以換取安全通過。油價較衝突爆發前仍高出約40%，全球範圍內的關鍵數據很快將體現出一輪通脹衝擊。美國2月的核心物價數據連續第二個月上漲，而這還未反映能源成本飆升帶來的影響。

另外，最新公佈的美聯儲3月議息會議紀要顯示，愈來愈多政策制定者開始擔憂美以對伊戰爭可能進一步推高通脹，並認為在特定情形下不排除重新加息的必要性。 紀要顯示，在3月17日至18日召開的美國聯儲局會議上，官員們圍繞戰爭對美國經濟的影響展開激烈討論。多數成員認爲，若衝突持續，將拖累就業市場，從而支持降息；但與此同時，不少官員強調，能源價格飆升帶來的通脹壓力，可能最終迫使政策轉向收緊。 部分對通脹更為擔憂的官員認為，在通脹持續高於目標水平的情況下，聯邦基金利率存在上調空間。紀要指出，支持這一觀點的官員人數較此前明顯增加。儘管如此，委員會整體仍維持觀望態度。本次會議決定將基準利率維持在3.5厘至3.75厘區間不變。

會議召開之際，中東衝突已引發全球能源價格上漲，對通脹形成上行壓力，同時也威脅經濟增長前景。紀要指出，絕大多數官員認爲，將通脹率拉回2%目標所需時間可能更長。此外，長期通脹預期也可能因能源價格波動而變得更加敏感。 在就業方面，多數官員預計失業率整體保持穩定，但同時承認勞動力市場面臨下行風險，尤其是在新增就業放緩的背景下，經濟更容易受到外部衝擊。 政策前景方面，聯儲局仍預計2026年將有一次降息，與此前預期一致。然而，聯邦基金利率期貨顯示，市場目前預計今年降息6個基點；而2月28日前，市場預期降息50個基點。