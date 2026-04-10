民生店創新增值 店舖市道漸升溫

2026年已進入第二季，本港工商舖市道自年初起已徐徐回暖，買賣交投量漸見上升；本土商家更憑藉靈活創新及貼地服務，帶動零售消費同步向好。整個店舖市場呈現「量穩回升、營運升級」的明朗走勢，市場不再單靠投資炒賣，而是由實際經營需求支撐，令復蘇基礎更見穩健。 2026年3月份本港店舖買賣登記已重返逾百宗水平，全月錄得約106宗，按月增加約7%，在工、商、舖三大類別物業中表現屬穩中向好，出現連月回升。舖市交投能快速重返百宗水平，反映投資者及實際經營商家對後市仍然樂觀，市場信心亦見回升。

筆者從觀察中發現，此輪復蘇不再過度依賴旅遊零售或大型品牌的擴張，當中本土特色民生舖及精簡高效的小店亦成為一大動力。這類店舖貼近社區，符合香港人「快、靚、正」的生活節奏，讓舖位市場回歸民生本質。相比大型商舖面對的高租金和高成本壓力，專注精細化服務的社區小店更能適應當前環境，成為帶動租賃和成交回暖的關鍵。 不少本土商家亦看準市場復甦的契機，不斷推出創新升級的營運模式，爭取市場份額。筆者近日就發現一家本地服務品牌「爽手肩頸急救站」日前優化升級成為「爽手站」，成為市場中一個活生生的例子。該品牌跳出單一痛症服務框架，拓展多元快速民生服務，首推「爽手飛髮鋪」，主打即到即剪、無需預約、明碼實價的純剪服務，以親民定價及高效流程，精準滿足港人快節奏生活需求，充分體現香港地道便民商業精神。