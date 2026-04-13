極智嘉：全球AMR龍頭海外擴張與RaaS轉型 成長動能強勁

極智嘉(2590)為全球領先的倉儲自主移動機器人(AMR)解決方案提供商，主要業務為銷售AMR解決方案及提供機器人即服務(RaaS)。集團的核心技術為結合AI與具身智能，專注於倉儲物流、製造業的智慧化自動化，提升客戶運營效率。集團的主要收入來自AMR硬件、軟件及系統集成銷售，另外，亦有少量的RaaS訂閱式服務。集團的商業模式以項目制銷售為主，逐步轉向渠道商模式，以2022-2024年為例，渠道銷售佔比約26-35%，並優化訂單結構(訂閱式服務訂單增速超90%)。模組化平台成功降低定制成本，有助提升毛利率。

集團2025年收入約75%來自海外市場，當中，更以美洲增長最快，訂閱式服務增長達90%，管理層預期未來1至2年可佔收入10%至20%，毛利率約70%。公司已累計出貨逾7.2萬台AMR，並完成機械臂方案POC，2026年目標量產300至500套，同時推進輪式人形機器人商業化。集團亮點在於連續多年全球AMR市佔第一、訂單重複購買率達78%、在手訂單逾45億元人民幣及海外擴張帶動毛利率提升。短期受惠於訂單加速及海外滲透，中期受惠於具身智能產品落地及訂閱收入提升，長期則受惠於全球倉儲自動化滲透率提升及毛利率與淨利率擴張。

集團的AMR業務仍處於快速滲透階段，2025年收入同比增長約31%至32%，新訂單增長約32%，在手訂單超過人民幣45億元，重複購買率提升至78%，反映現有客戶持續擴大部署。部分預測2026年訂單增長可達35%至40%，收入維持約30%以上增速，顯示核心AMR業務為中短期最重要增長動力。 市場對極智嘉的前景較為看好，預期集團2026年的全年收入將會達到41.83億元人民幣，按年上升31.9%，至於2027年及2028年則仍然可以分別按34.6%及30.8%作出增長。而2026年至2028年的每股預測盈利分別為0.12元、0.39元及0.58元人民幣，按年分別增加1.21倍、2.16倍及48.2%，令到2026年及2027年的預測市盈率可以返回135倍及42倍。現時市場上共有12位分析師對極智嘉有進行調研覆蓋，目標價範圍在27港元至54港元之前，而中位數則為33.8港元，以上周五的收市價19.08港元計算，目標價仍然存在接近70%的升幅。

極智嘉上個交易日以 19.08 港元收市，全日上升 0.69 港元或 3.75%。52周最高位曾見 33.9 港元，而最低位則曾見 16.06港元，以現價 19.08 港元計，現價較 50 天線低 19.14%，另外，亦較 200 天線低 23.65%。走勢上未有出現估值過高的情況，反而有機會在股價持續回調後，有望作出較明顯的反彈空間。 極智嘉股價於上市日最低位見16.06港元後，便反覆回升，更於去年10月初時升上最高位見33.90港元後作出回調，一度跌返20.38港元後再度反彈，股價於今年1月曾重返高位33.46港元，雖然未有升破前頂，不過隨著股價跌穿20天線及跌穿去年11月低位後，形成了雙頂破頸線走勢後，進一步跌至3月底的低位16.83港元，幸好股價在形成一底低於一底的同時，9天RSI則已形成了底背馳走勢，而且MACD亦開始出現黃金交叉，股價上周已升破20天線，有助股價見底上升。投資者可以在19.00港元水平買入，上望可反彈至50天線23.20港元，只要股價未有再跌穿前低位16.80港元暫時毋須沽出。

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