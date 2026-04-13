美以伊戰事推升通脹 前景令人擔憂美元受壓

而3月能源價格指數上漲10.9%，主要源自汽油價格飆漲21.2%。美國汽車協會(AAA)稱，上周五全美汽油平均每加侖 4.15元，高於戰爭開始前一天的2.98元，漲幅近40%。

上星期五美國勞工部的告顯示，3月消費者物價指數(CPI)年增3.3%，遠高於2月的2.4%，創2024年5月以來最大年漲幅，也創近4年最大月度漲幅，首度反映伊朗戰爭的影響力。

扣除波動較大的食品和能源價格後，3月核心CPI年增2.6%，高於2月的2.5%。2月核心物價僅小漲0.2%，油價上漲當時尚未全面發揮影響。

伊朗戰爭及其對通脹的影響仍存在很大不確定性；牛津經濟研究院(Oxford Economics)首席美國經濟學者Michael Pearce認為，4月汽油價格進一步上漲將推高通脹，令環球經濟出現負面影響，不過，這波影響的持續期可能比疫情後短，比較像是短暫而劇烈的衝擊。

高度依賴石油和天然氣的行業如航空公司正承擔更高成本，並轉嫁給旅客，3月全美機票價格上漲2.7%，跨年上漲14.9%；優比速(UPS)、聯邦快遞(FedEx)等多家快遞公司宣布加收燃油附加費，企業和家庭運輸成本更沈重。