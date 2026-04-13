穩定幣加預測市場 有得諗

在特朗普4月7日星期二晚上宣布美伊兩周停火協議前，預測市場的Polymarket雖然顯示即將達成協議的機率很低(曾一度低至2%至3%)，但卻出現了高度可疑且時機精準的投注活動。特朗普發文前的數小時甚至數分鐘內，至少有50個新建立的匿名帳戶在Polymarket上針對與4月7日時間框架相關的停火，大量下注「是」(Yes)，有報道估計這些把握精準時機的投注讓新帳戶合計獲利數十萬美元。預測市場之外，停火協議消息公布後油價下跌股市上漲，當然亦惹來種種從中獲利的質疑。

多得美國商品期貨交易委員會明確將預測市場視為金融衍生品(event contracts)，再加上Kevin O’Leary及Mark Cuban等投資界的網絡紅人加持，預測市場在美國爆發成長。Grok有以下分析：

「穩定幣主要用在DeFi流動性、交易所資金平衡、跨境支付、RWA等大規模用途，預測市場雖在2025至2026年爆發成長(從每月幾億到數百億)，但仍屬於小眾事件驅動型應用。Polymarket等平台確實大量使用USDC，但整體貢獻到穩定幣總交易量的份額極低。」

原來，儘管預測市場近年爆發成長，每月數以百億美元計的交易佔穩定幣交易量的比例仍不足1%。加密貨幣交易與DeFi，依然佔總交易量的過半大多數。至於其他真實用途，跨境支付與B2B企業結算的比例最高，匯款與P2P轉帳的比例緊隨其後，近年本地投資界經常提及的RWA是後起之秀。不要誤會，我無意潑RWA冷水。然而，在金管局發出首批兩個穩定幣發行人牌照後，業界認真思考本地穩定幣的應用場景是具迫切性的。傳統的金融監管思維，DeFi在本地市場的發展空間實在有限，跨境支付及匯款等應用又需要跟現有的穩定幣競爭。RWA可以做，但為甚麼預測市場不一起做呢？都是一個兩制，規矩是香港和澳門的分工一向就如牛丸與瀨尿蝦，金融與博彩各做各的。預測市場既然是金融，我們為甚麼不做？