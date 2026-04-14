康方生物商業銷售勁增 上調目標價共識明顯

康方生物(9926)為一家商業化階段的創新生物製藥企業，專注於雙特異性抗體為核心的腫瘤免疫治療，並拓展至ADC、自體免疫及中樞神經等領域；現有五款產品納入醫保，收入主要來自AK104(PD‑1/CTLA‑4)及AK112(PD‑1/VEGF)，2025年產品銷售約佔總收入約98%，其中AK104及AK112為核心貢獻來源。集團亮點在於AK112多項頭對頭III期數據具競爭力，並已向FDA提交BLA，具全球潛力。短期受惠於NRDL新適應症放量，中期受惠於HARMONi‑6及‑3數據公布與FDA審批進展，長期則受惠於AK112及Cadonilimab全球擴張及ADC等新平台商業化。

市場普遍認為創新生物製藥行業仍處於高投入、重研發階段，短期盈利承壓但中長期取決於臨床數據與商業化能力。行業週期方面，隨著多款創新藥納入國家醫保目錄(NRDL)，企業可透過放量實現收入快速增長，但同時需承受明顯價格下調壓力，導致毛利率階段性回落。競爭格局方面，腫瘤免疫治療領域競爭激烈，尤其PD‑(L)1單抗已高度同質化，並面臨ADC及新一代IO療法夾擊，因此企業需透過雙抗、聯合療法及全球多中心臨床試驗建立差異化優勢。營運成本方面，多家報告指出銷售費用及研發開支持續上升，主要因商業團隊擴張及全球III期臨床推進，令短期虧損擴大；同時亦反映行業進入以大規模臨床及國際化布局為核心的投入期。整體而言，行業正由單一產品競爭邁向平台化及全球化競爭階段，關鍵驅動因素在於臨床數據質量、監管進展及商業化執行力。

康方生物2025年全年業績，全年收入達30.56億元人民幣，按年增長43.9%(2024年為21.24億元)。其中商業銷售收入30.33億元，同比大增51.48%，佔總收入逾99%，主要受卡度尼利(AK104)及依沃西(AK112)等雙抗產品在醫保放量下快速增長帶動。毛利24.04億元，按年增長31%，毛利率維持78.7%高位。惟全年錄得淨虧損11.13億元(2024年虧損5.15億元)，虧損擴大主要來自研發投入增加至15.75億元(+32.6%)，以及Summit Therapeutics股權投資公允價值損失增加2.56億元。Non-IFRS調整後EBITDA虧損收窄至1.92億元，顯示核心營運效率改善。至於2025年商業化進入新階段，H2增速高於H1，商業銷售超預期放量，為2026年盈利轉正奠定基礎。

市場現時共有21位分析師對康方生物有進行調研覆蓋，市場預期2026年全年每股盈利可達0.63元人民幣，按年急升1.9倍，另外2027年更可以再上升2.3倍至2.13元人民幣，以現價計算，遠期市盈率會分別為190倍及56倍，整體估值大為改善。市場對康方生物的目標價範圍定在114港元至229港元之間，而中間數為173.5港元，較現仍然有超過30%的上升空間。股價於去年8月升上179港元見頂後，股價即時急跌並在跌穿20天線後，形成了一浪低於一浪走勢，更持續跌至今年3月初低位見93.65港元水平，雖然股價走勢轉弱，不過，同期的9天RSI則已先行在今年2月初見底，形成了RSI底背馳走勢。股價在3月見底後，股價即時出現轉強外，更成功突破20天線阻力外，更成功升破去年9月至今年1月份在128.50港元所形成的阻力位。預期股價可以繼續反彈，暫時會以150港元作為技術反彈目標。投資者可以在135港元作為買入水平，上望150港元，只要股價不跌穿136港元，可以繼續持有。

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