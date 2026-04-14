創新奇智虧損大幅收窄 「AI+製造」戰略初見成效

創新奇智(2121)剛交出一份頗為亮眼的年度成績單。2025年全年，公司總收入達15.13億元(人民幣，下同)，按年增長23.8%；全年虧損由去年同期的6.09億元大幅收窄59.1%至2.49億元；經調整淨虧損更縮減至6,573萬元，為上市以來最優水平。在多數AI企業仍在「燒錢換增長」的背景下，創新奇智明顯實現虧損大幅減少，展現出清晰的實現盈利路徑。 從收入結構看，製造業繼續擔當增長火車頭。2025年製造業收入達12.24億元，按年增長24.8%，佔總收入比重進一步提升至80.9%。其中汽車裝備、食品飲料與新材料、能源電力等細分領域均錄得雙位數增幅。金融服務行業收入亦增長30.0%至1.65億元。

更值得關注的是客戶質量的顯著改善。優質客戶(年收入貢獻超過1,500萬元的客戶)數目由68家微增至69家，但來自優質客戶的收入總額卻由8.45億元躍升至11.01億元，按金額計算的複購率更從17.0%暴增至50.9%。這表明公司不僅能夠吸引大客戶，更能讓客戶持續「加碼」合作，業務粘性大幅提升。 盈利能力方面，整體毛利率由34.6%微升至35.0%，管理層解釋主要受惠於高毛利業務貢獻增加及規模效應顯現。銷售及分銷開支與一般及行政開支分別按年下降22.9%及19.9%，顯示公司在擴張的同時並未放鬆成本控制，經營效率持續改善。

截至2025年底，公司持有現金及現金等價物約8.31億元，較去年同期的12.05億元有所下降，主要由於經營、投資及籌資活動的現金流出。不過，公司仍維持淨現金頭寸，資產負債表整體穩健。 管理層在業績公告中對行業趨勢作出深入剖析。報告指出，2025年國務院通過《關於深入實施「人工智能+」行動的意見》，明確提出到2030年AI全面賦能高質量發展；「十五五」規劃更將製造業現代化列為首要任務。政策風向已從前期算力基礎設施建設，向下游「AI+行業應用」轉移，製造業正成為「人工智能+」行動的核心著力點。

公司確立了「一機一體兩翼」戰略：以AInnoGC工業大模型為基座，工業智能體為引擎，工業軟件和工業機器人為應用兩翼。2025年，公司先後推出DeepAgent深度推理工業智能體、ChatRobot工業具身智能機器人平台，並聯合全球工程基礎設施軟件巨頭Bentley推出iPID智能設計產品，實現工業圖紙逆向建模，設計週期縮短超過85%。 整體而言，創新奇智的業績公告透露出集團業務已進入「轉守為攻」的關鍵時期，在政策紅利、技術迭代與商業化落地三重驅動下，若公司能持續鞏固「AI+製造」的領先優勢，並將經調整虧損進一步壓縮至盈虧平衡點，有望在即將到來的AI 2.0浪潮中脫穎而出，投資者不妨將其納入觀察名單，靜候業績持續兌現的信號。