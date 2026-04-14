宏橋受惠鋁價上漲紅利

中東地緣衝突持續發酵，擾亂全球鋁業供應鏈。卡塔爾能源設施遭襲致天然氣中斷，Qatalum鋁廠被迫全面停產，受電解槽冷停特性影響，短期無力復產，阿聯酋、巴林鋁企也相繼受衝擊，產能大幅受限、供應中斷。三大鋁廠停產合計影響263萬噸電解鋁供應，打破全球鋁市供需平衡，推動倫敦鋁、內地滬鋁期價持續上漲，開啟鋁價上行周期，也為全球鋁業龍頭中國宏橋(1378)，帶來可觀業績彈性與投資機遇。 2025年中國宏橋經營表現穩健，抵禦行業周期波動，業績穩中有進。全年實現營收1,623.54億元，同比增長4%，股東應佔淨利潤達226.36億元，盈利水準保持穩定。財務狀況持續優化，2025年末資產負債率降至42.2%，較上年大降6個百分點，淨負債下滑21.7%，現金及現金等價物達511.87億元，同比增長14.3%，健康的財務結構與充足現金，讓公司擁有極強的抗風險能力。

作為全球電解鋁龍頭，中國宏橋擁有鋁土礦至鋁合金加工的全產業鏈布局，成本優勢明顯。2025年公司氧化鋁產量同比增長22.7%，鋁土礦自給率持續提升，全鏈條協同有效降低生產成本。公司同時推進數智化與綠色生產，超級電解槽技術規模應用，高精鋁合金項目落地投產，既提升生產效率與產品品質，也順應行業低碳發展趨勢，進一步鞏固行業龍頭地位。 回報投資者方面，公司堅持高比例分紅，2025年派息率升至65%創新高，並斥資超55億元回購股份，強化港股高股息優勢，獲長線資金青睞。當前全球鋁供給出現收縮，中東供應危機持續發酵，內地電解鋁產能見頂，疊加新能源汽車、光伏、儲能領域鋁需求持續增長，行業景氣度不斷提升。

整體來看，中國宏橋憑全產業鏈、穩健業績、健康財務及高股息特質，將充分受益鋁價上漲紅利，投資價值凸顯。其股價過去一年表現亮眼，近期調整後迎來V型反彈，建議37元買入，目標價41元，跌破35元止蝕。 筆者未有此股