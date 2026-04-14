近期，中東局勢反覆。南韓作為主要能源進口國，當地逾七成石油供應需要經過霍爾木兹海峽運輸。若航道持續受阻，韓股能否抵禦能源衝擊？

首先，南韓擁有約208天原油需求及52天液化天然氣需求的戰略儲備，若霍爾木茲海峽能夠於短期內恢復正常航運，能源斷供對南韓工業生產的直接衝擊或相對可控。同時，南韓政府自1997年以來首次實施油價上限制度，並追加26.2萬億韓圜財政預算，為受能源價格上漲影響的消費者和企業提供針對性補貼。

然而，投資者須關注記憶體產業的兩大關鍵變數。其一為AI算力投資的延續性。雖然當前美國大型科技企業的AI資本開支指引仍維持高位，尚未出現明顯回落信號，但若中東地緣衝突持續升級，能源成本高企將壓抑科技企業的擴張意願，進而削弱上游記憶體需求。其二為供應鏈穩定性。先進製程晶片對氦氣等特殊氣體的依賴度較高，任何原材料或電力供應中斷均可能影響生產良率。