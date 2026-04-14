長壽時代的隱憂 退休理財三大要素

「長命百歲」不再只是一句祝福，長壽亦逐漸成為人生常態。面對人生下半場，我們需要及早部署怎樣活得更好、更安心。對退休人士而言，除了關心手上有多少儲蓄，更應留意以下3個常見的問題，及早部署。第一，如何將儲蓄有效地轉化成收入。市場上有不少保險或年金產品可帶來相對穩定的現金流。在長壽的年代，以60歲退休為例，入息期最好能覆蓋40年甚或以上，才較能應對長壽帶來的財務壓力。第二，面對長達幾十年的退休生活，今天看似足夠的入息，未來是否會受到通貨膨脹的威脅？因此，挑選保險或年金產品時，宜選擇具有遞進式分派機制的計劃，確保在中長線維持購買力以確保有良好的退休生活質素。第三，隨著年齡漸長，身體狀況漸不如前。如果資產組合的流動性不足，隨時因醫療費用被迫變賣資產。另外，長期照料風險亦不容忽視。以認知障礙症為例，這類常見的健康問題或會導致失去自理能力，甚至未能處理銀行和金融帳戶等日常事務。故此，市場上已有保險或年金計劃，附加醫療預支保障或精神上無行為能力保障等安排，助退休人士做好全方位的規劃。退休是職場的終點，也代表新生活的開始。良好的財務規劃不僅可讓新生活更豐盛，亦更覺安心。