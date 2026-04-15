納芯微：汽車類比IC國產龍頭 電動化及智能化雙重引擎

納芯微(2676)為中國領先之汽車類比IC廠商，產品涵蓋感測器、訊號鏈及電源管理晶片，2025年收入佔比分別為26.49%、38.23%及34.85%，並擁逾3,900款SKU，其中800款以上用於汽車電子。集團亮點在於為本土汽車類比IC龍頭，於數位隔離器、磁感測器及車用類比IC市佔居本土首位，受惠新能源車單車類比IC價值提升及國產替代加速。短期受AI伺服器電源需求及部分產品提價帶動，中期受車用高價值產品放量及儲能、光伏復甦支持，長期則受中國汽車類比IC本土化率由約5%提升至2029年20%及單車價值持續提升推動。

在新能源汽車加速普及的2026年，行業的發展前景同樣亮眼。根據最新行業數據，2025年全球汽車半導體市場規模已達約774億美元，預計2030年將成長至1,330億美元(年化複合增長率為 11.4%)，其中模擬IC佔比25-30%，受益於EV與智駕雙輪驅動。2026年模擬晶片價格回穩上漲，汽車需求持續高景氣，納芯微憑藉產品矩陣完善與交付能力，預期汽車業務將維持雙位數增長，成為集團扭虧轉盈及長期ROE提升的核心引擎。

納芯微開發的汽車類比IC，正成為中國車規晶片國產替代的標竿產品。這些高可靠性模擬及混合訊號晶片，涵蓋感測器、訊號鏈與電源管理三大系列，全部通過AEC-Q100及ISO 26262功能安全認證，已累計出貨逾14.18億顆，2025年單年出貨7.5億顆。對於汽車類比IC的增長邏輯清晰而強勁。首先是電動化紅利：全球NEV滲透率持續攀升，三電系統(BMS、逆變器、OBC)對隔離驅動、磁感測器及馬達驅動的需求暴增，納芯微產品已深度嵌入比亞迪、東風等Tier-1及OEM核心模組。其次是智能化升級：ADAS、域控及軟體定義汽車(SDV)需要高精度訊號調理與功率管理，800V/1000V高壓平台更放大其隔離方案優勢。第三是國產替代浪潮：國際巨頭供應鏈安全隱憂下，中國車廠加速本土化，納芯微作為汽車規格模擬IC的本地龍頭，有助在市佔上快速擴張。