納芯微：汽車類比IC國產龍頭 電動化及智能化雙重引擎

納芯微(2676)為中國領先之汽車類比IC廠商，產品涵蓋感測器、訊號鏈及電源管理晶片，2025年收入佔比分別為26.49%、38.23%及34.85%，並擁逾3,900款SKU，其中800款以上用於汽車電子。集團亮點在於為本土汽車類比IC龍頭，於數位隔離器、磁感測器及車用類比IC市佔居本土首位，受惠新能源車單車類比IC價值提升及國產替代加速。短期受AI伺服器電源需求及部分產品提價帶動，中期受車用高價值產品放量及儲能、光伏復甦支持，長期則受中國汽車類比IC本土化率由約5%提升至2029年20%及單車價值持續提升推動。
在新能源汽車加速普及的2026年，行業的發展前景同樣亮眼。根據最新行業數據，2025年全球汽車半導體市場規模已達約774億美元，預計2030年將成長至1,330億美元(年化複合增長率為 11.4%)，其中模擬IC佔比25-30%，受益於EV與智駕雙輪驅動。2026年模擬晶片價格回穩上漲，汽車需求持續高景氣，納芯微憑藉產品矩陣完善與交付能力，預期汽車業務將維持雙位數增長，成為集團扭虧轉盈及長期ROE提升的核心引擎。
納芯微開發的汽車類比IC，正成為中國車規晶片國產替代的標竿產品。這些高可靠性模擬及混合訊號晶片，涵蓋感測器、訊號鏈與電源管理三大系列，全部通過AEC-Q100及ISO 26262功能安全認證，已累計出貨逾14.18億顆，2025年單年出貨7.5億顆。對於汽車類比IC的增長邏輯清晰而強勁。首先是電動化紅利：全球NEV滲透率持續攀升，三電系統(BMS、逆變器、OBC)對隔離驅動、磁感測器及馬達驅動的需求暴增，納芯微產品已深度嵌入比亞迪、東風等Tier-1及OEM核心模組。其次是智能化升級：ADAS、域控及軟體定義汽車(SDV)需要高精度訊號調理與功率管理，800V/1000V高壓平台更放大其隔離方案優勢。第三是國產替代浪潮：國際巨頭供應鏈安全隱憂下，中國車廠加速本土化，納芯微作為汽車規格模擬IC的本地龍頭，有助在市佔上快速擴張。
2025年集團實現收入33.68億元人民幣，同比增長71.8%；毛利率為34.95%，同比上升2.26個百分點。第四季收入達10.02億元，同比增長68.65%，環比增長19.05%，毛利率升至35.64%。全年仍錄得歸母淨虧損2.29億元，但較去年虧損收窄。集團2025年毛利率呈改善趨勢，全年及第四季均錄得同比上升，主要受產品價格企穩及產品結構優化帶動。然而，由於營運費用仍然較高及研發投入持續增加，淨利潤仍然錄得虧損，但全年虧損較2024年有所收窄。而且，市場預期集團可以在2026年轉虧為盈，尤其是2026年及2027年的全年收入預期可以按年上升30.2%及31.6%至43.86億元人民幣及57.73億元人民幣。現時，市場上對納芯微有行調研覆蓋的分析師所給予的目標價中位數為191.7港元，至於利用12個財務模型計算集團的合理價值則為150港元，若果以現價計算，分別有59%及24%的上升潛力空間。
納芯微股價於上市後由低位104.1港元開始逐步形成上升走勢後，股價一度升至今年1月底高位167.9港元後回調，其後在受制160.5港元的阻力後，股價持續回落，並逐步形成下跌走勢後，最低曾跌至3月23日低位111.1港元後作出徘徊，並未有跌穿前底外，更見9天RSI多次跌至30港元開始反彈，暫時反映出回調壓力已漸消散，有助股價作出反彈。股價由低位反彈，雖然暫時仍未能升破阻力位128.5港元不過，隨著技術走勢轉強，而且預期保歷加通道的垂直高度能作出擴闊，股價有望作進一步的反彈，只要股價能企穩在115港元以上，投資者可以在120港元水平買入，上望140港元。
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