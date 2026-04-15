若中東戰事持續 歐洲央行本月底或加息

周二港股上升2百多點，因市場對伊朗戰爭永久性停火談判可能取得進展的報導感到樂觀，然而，美國對伊朗港口的封鎖已進入第二天，進一步限制了通過霍爾木茲海峽的石油運輸。 市場人士對衝突的看法相對樂觀，儘管過去40多天的中東戰事帶來經濟影響相當嚴重。與此同時，美國對伊朗港口的封鎖於週一生效，進一步限制已經關閉的霍爾木茲海峽石油流動，英國海事官員指出，試圖進入或離開伊朗港口的船隻，以及波斯灣、阿曼灣和阿拉伯海部分地區沿海水域的通行受到限制。

國際能源署警告稱，油價雖然有所下跌，但仍遠高於2月底美國和以色列聯合襲擊伊朗之前的水平，可能尚未將供應衝擊的嚴重性納入考量。 美國總統特朗普表示，白宮已收到伊朗官員的聯繫，他們希望「達成協議」，並補充說伊朗不會擁有核武器。據路透社報導，美國和伊朗繼續相互接觸，並在達成永久停火協議方面取得了一些進展。 據報導，已成為美國和伊朗之間關鍵調解人的巴基斯坦，提出在正在進行的兩周停火結束前主辦第二輪討論。首輪談判於上周末在伊斯蘭堡舉行。

另外，以色列和黎巴嫩於周二在華盛頓開始直接和平談判。以色列對黎巴嫩境內伊朗支持的真主黨目標的空襲，一直是威脅美國與伊朗之間脆弱停火的關鍵癥結點。 原油價格前景仍不明朗。在周一發布的首份伊朗戰爭影響評估中，OPEC將其對第二季度全球石油需求的預測下調了每日50萬桶。然而，這一降幅低於其他預測，OPEC也未對其全年展望做出改變，這表明該生產國組織預計石油消費將在2026年晚些時候反彈。 由於油價上升，市場預期歐洲央行本月底將有機會調高利率。歐洲央行管理委員會成員雷恩(Olli Rehn)表示，歐洲央行4月30日的利率決策並非事先鎖定，強調需要關注中期影響，而非單一油價波動。這位芬蘭央行行長表示，歐洲央行正在密切關注中東衝突及其對經濟的影響。

雷恩表示，2026年整體通脹上升不可避免，儘管戰爭對通脹的中期影響仍不明朗，通脹發展在中期內可能朝不同方向發展。加息並非理所當然，必須仔細分析伊朗戰爭和霍爾木茲海峽關閉對經濟的影響。 雷恩稱，貨幣政策不應只基於石油，而應基於經濟的整體狀況。央行正特別密切關注中東衝突的持續時間和強度，以及其對經濟其他領域的溢出效應。如果戰爭持續並對價格和工資產生第二輪效應，且通膨預期開始不受控，貨幣政策將根據歐洲央行的策略大幅收緊。