大市已身處 4 月中旬，雖中東局勢仍處緊張不明之中，惟由於沽壓漸消，加上維穩買盤又續見湧現，故整個大市已漸擺脫早前不斷往下試底之弱態。而直到執筆一刻止計，本月大市之形態已扭轉成先低而後高。
恒生指數暫時由2日低位24,901點至10日高位26,073點，即在4個交易日內，月內之波幅已有達1,172點。首先，以1,172點之波幅計相對仍略偏細，該不能滿足月內之所需，加上1個月高低位是不該同時出現於4個交易日之內。故在本月餘下交易日，理論上該有更大之波幅出現，從而擴闊月內波幅已滿足所需，同時亦能拉闊月內高低位之距離，以符合慣性之要求。
移動線方面表現仍續見反覆，而各組平均移動線之排列則暫仍屬倒序模式。目前由上而下為100天線(約在26,091點左近)，50天線(約在26,090點左近)，10天線(約在25,388點左近)，20天線(約在25,375點左近)及250天線(約在25,194點左近)。單從排列上看，由於10天線及20天線暫仍反覆於50天線及100天線之下，即表示整個大市目前仍處反覆不明之中。
但需留意，大市經過周來一輪反彈後，由於恒指現已成功重越10天線、20天線及250天線，故整個大市不但已擺脫早前不斷試底之弱態，且只要恒指能進一步成功重越50天線及100天線，其時大市技術上已開始漸呈續試頂之趨勢。但美中不足之處是，大市自8日開始之急升，技術上遺留下一個中型上升裂口，介乎25,254點至25,508點，闊254點上升裂口仍未被回補，此上升裂口該為短期後市之隱憂。