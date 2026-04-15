大市已身處 4 月中旬，雖中東局勢仍處緊張不明之中，惟由於沽壓漸消，加上維穩買盤又續見湧現，故整個大市已漸擺脫早前不斷往下試底之弱態。而直到執筆一刻止計，本月大市之形態已扭轉成先低而後高。

恒生指數暫時由2日低位24,901點至10日高位26,073點，即在4個交易日內，月內之波幅已有達1,172點。首先，以1,172點之波幅計相對仍略偏細，該不能滿足月內之所需，加上1個月高低位是不該同時出現於4個交易日之內。故在本月餘下交易日，理論上該有更大之波幅出現，從而擴闊月內波幅已滿足所需，同時亦能拉闊月內高低位之距離，以符合慣性之要求。