勝宏科技業務優勢明顯 估值吸引力大

勝宏科技(2476)的核心優勢在於精準卡位AI算力賽道，憑借領先的技術和深度綁定頭部客戶，實現了業績的爆發式增長。其同業優勢主要體現在以下幾個方面：首先，集團具戰略先發優勢：深度綁定「英偉達鏈」，與依賴消費電子的同行不同，勝宏科技早在2019年就前瞻布局高階HDI，成功切入英偉達供應鏈並成為Tier 1供應商。

集團2025年歸母淨利潤達43.12億元，同比激增273.52%。經過集團不斷進行結構優化，AI及高性能計算收入佔比從2022年的5.9%飆升至2025年前三季度的41.5%，成為絕對主業。