勝宏科技業務優勢明顯 估值吸引力大

勝宏科技(2476)的核心優勢在於精準卡位AI算力賽道，憑借領先的技術和深度綁定頭部客戶，實現了業績的爆發式增長。其同業優勢主要體現在以下幾個方面：首先，集團具戰略先發優勢：深度綁定「英偉達鏈」，與依賴消費電子的同行不同，勝宏科技早在2019年就前瞻布局高階HDI，成功切入英偉達供應鏈並成為Tier 1供應商。
集團2025年歸母淨利潤達43.12億元，同比激增273.52%。經過集團不斷進行結構優化，AI及高性能計算收入佔比從2022年的5.9%飆升至2025年前三季度的41.5%，成為絕對主業。
AI服務器對PCB要求極高，勝宏科技已構築起顯著的技術護城河例如集團具備100層以上高多層板能力，是全球首批量產6階24層HDI的企業，並已掌握10階30層技術。在盈利體現上，讓高附加值產品推動毛利率從18.15%大幅提升至35.85%，HDI產品毛利率更是高達45.0%。
此外，其營收增長 (2025年)：+79.77% (行業平均 +26.03%)；至於淨利潤增長 (2025年)更增加273.88% (行業平均 +4.43%)。
總的來說，如果你關注的是AI算力這一高增長賽道，勝宏科技憑借其先發卡位和深厚壁壘，相比傳統PCB廠商具備顯著的成長性優勢。現IPO上市價與A股存在大拆讓，投資者可考慮在較上市價上升30 ％以內作中線部署吸納，跌破招股價止蝕。中線上望目標價360元。
香港股票分析師協會副主席
(沒有持有相關股份，客戶持有相關股份)