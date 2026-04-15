朝聚眼科高防守收息股

朝聚眼科(2219)是一間在內地從事眼科醫療服務，經營31間眼科醫院及32間視光中心。公司營運表現平穩，近年整體收入與盈利變化不大。以上年為例，營收高達13.6億元人民幣，按年只倒退約3.2%。盈利則倒退約4.7%至1.88億元人民幣。以現價計，25年市盈率不足10倍，估值不貴。

公司總資產約30.2億元人民幣，包括現金及金融資產等約17億元人民幣。有息借貸不足4千萬元人民幣，對於其市值只有20億港元，淨現金與市值相若，含金量高。

由於業務獨特性，公司資金回籠速度快，在現金過於充裕下，公司選擇高分紅的派息政策，以回饋股東的支持。最近3個年度，公司派息比率達82%，不排除未來再上調。以現價計，股息率近8.5厘，非常有吸引力。另外，公司積極在市場回購，反映希望藉著回購能重拾市場對公司的信心，同時是以另一種方法對股東的回饋，長遠有助提升股份內在價值。