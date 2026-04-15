從就業寒冬看「教育產業」的投資回報

市場近年一窩蜂搞學生宿舍。無綫《新聞透視》的報道卻揭示了一個殘酷的現實：香港的大學畢業生正深陷就業寒冬。即便擁有高GPA，在面對經濟放緩與人工智能(AI)的雙重夾擊下，連換取一個面試機會都變得奢侈。從商業角度看，這不僅是勞動力市場的失衡，更反映出香港「教育產業」這套商業布局正走向不可持續的邊緣。

長期以來，香港的高等教育被視為一種高回報的「投資產品」，吸引大量本地及內地學生投入高昂學費，冀望透過學位獲取社會流動性與高薪職位。然而，當前的就業環境卻打破了這個回報預期。影片中提到，企業對初級職位的需求萎縮，甚至要求應屆生具備兩年經驗，這意味著「學位」這張入場券的溢價正在迅速消失。