立法會議員何君堯在會上質疑，政府以自由市場為藉口推卸管控油價的責任，放任油商「趁火打劫」。假如你是競委會，你會同意嗎？ 美伊戰爭導致油價飈升。根據預測市場的最新數據，霍爾木茲海峽短期(4月底)重開機率極低，5月底前重開約一半機會，6月底前則較為樂觀，機率接近七成。可能是有見及此，早前因應中東地區戰事而成立的「跨部門監察燃油供應專責組」建議政府為每公升柴油提供3元補貼，為期兩個月，以支援以柴油為燃料的公用或商用車輛及船隻和相關工業，相關補貼措施預計需約18億元。

同意18億元補貼是為了減輕其營運成本亦減低其加價壓力的分析，更同意政府財政緊絀的情況下應先針對受影響最嚴重並涉及公共服務的營運行業。有趣的是，有立法會議員卻因「會否立法監管油商加價」而展開隔空駡戰，其中一方更提出看似極不合理的「證據」，指香港石油產品有八成供應來自內地，但香港車用柴油每公升賣34元，一河之隔的深圳卻只賣9.6元人民幣。政府放任油商「趁火打劫」是否真有其事？先聽聽Grok假想自己是競委會的客觀分析：

「競委會的法定角色是打擊合謀定價、濫用市場權力等反競爭行為，而非直接管控零售油價。目前我們已與主要油公司會面要求提升價格透明度，並未發現確實證據顯示存在違法合謀；近期油價上漲主要受全球地緣政治及國際成品油價格影響，香港政府亦透過每周公布本地零售價與國際指標的比較、推出18億元柴油補貼等措施，加強監察及緩解市民壓力。」 據基本法，香港不實行社會主義制度和政策，保持原有資本主義制度和生活方式，因此沒有管控油價的責任。競委會打擊合謀定價、濫用市場權力等反市場競爭行為，亦恰如其份。一河之隔深港兩地柴油價格的明顯差距，卻是值得討論。首先，人工智能看不到的是每公升34元的香港車用柴油是所謂的牌價，而據業界人士透露，本地一般過百部車的公司可享有只付牌價三成油價，而小車主則要支付五至八成油價，因此牌價不但嚴重高估香港實際柴油價格，同時漠視不同車主承負的燃油成本。在價格分歧嚴重的現實世界，劃一提供3元補貼未必是最具成本效益的造法。

另一相關觀察，香港燃油比內地貴，土地及營運成本的分別是主要原因，當然還有燃油稅的差別。美伊戰爭導致油價急升，柴油與汽油的價格皆升，但升幅不一。理論上，因為汽油稅高，因原油價格上漲導致柴油價格上升應該比汽油價格升幅高，但牌價數據似乎不是這樣。問題是，當牌價嚴重高估香港的實際柴油價格，我們根本無從判斷過去一個月柴油價格的實際升幅。讓實際交易的柴油價格更透明，我相信是立法院會議員和普羅市民樂見的。