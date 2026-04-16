工商舖縱橫：甲廈見支持，乙廈未來何去何從？

近期寫字樓市場先後錄得多宗大額買賣成交個案，涉及的成交大多為甲廈，反映香港寫字樓市場近月已出現明顯分化局面。甲級寫字樓在金融業務復甦、股市交投暢旺的背景下，重新成為資金追捧的焦點；而乙級寫字樓則在中小企需求疲弱下，價格持續尋底，形成鮮明對比。

甲級寫字樓：核心 CBD 的定價權

市場最新一宗為人津津樂道的大額成交為星展銀行斥資約26.19億元增持中環中心樓面，平均呎價約17,237元，成交樓層涵蓋中層及高層，既有城市景觀亦有海景單位。值得留意的是，這宗交易並未因大手購入而壓低價格，反而印證了市場已找到「支持位」。與此前兩宗成交分別為資深投資者湯文亮先生沽出的26樓全層，其呎價約14,000元，以及馬亞木家族拆售45樓，其呎價高達19,000至21,000元相比，星展的入市價正好落在合理區間內，顯示甲廈價格已難再大幅下調，尋底在望。