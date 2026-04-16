美伊即將再度談判 金價銅價各自精彩

自3月下旬，金價跌至每安士4,100美元附近後，獲買盤吸納而拾級而上，直至本周三金價升至4,871美元才止步，市場焦點集中在美國與伊朗能否在下周停火協議到期前進行更多和平談判。 由於美國官員透露可能與伊朗進行更多停火談判，提振了市場風險偏好，加上美國生產者物價指數(PPI) 數據疲軟，有助於緩解部分與利率相關的擔憂。 PPI數據顯示，與3月份消費者物價指數通脹數據類似，儘管能源成本上升大幅推高了整體價格，但核心通脹僅顯示有限增長。這些數據打壓了美元，因為投資者押注美國聯儲局將有足夠空間在今年稍後時間降息。

而進一步支持這一觀點的是，前聯儲局主席兼美國財政部長耶倫表示，她認為今年有可能降息一次。較低的利率將有利於黃金等無收益資產，因為這會降低投資政府債券的吸引力。 另一方面，美國軍方表示已全面實施對伊朗的海上封鎖，此舉可能旨在向德黑蘭施壓，促使其與華盛頓達成和平協議，油價因此反彈，令市場感到不安。 美國總統特朗普表示，他預計未來兩天將進行更多停火談判，並稱伊朗戰爭的結束已非常接近。 伊朗戰爭目前已進入第七個星期，對黃金價格構成重大壓力，因為市場對戰爭通脹效應的擔憂遠遠蓋過了黃金的避險吸引力。報導顯示，華盛頓和德黑蘭雙方仍願意進行更多對話，特別是在下週停火協議到期之前。

金價出現壓力，但銅價則延續漲勢，本周執筆時，LME銅期貨一度上漲0.8%，突破2月27日每噸13,343.5美元的收盤價。 自中東戰爭爆發以來，多數基礎金屬價格出現大幅波動。對於銅而言，起初因市場擔憂供應鏈受擾及其導致經濟增長放緩，銅價出現下跌。但隨上周美伊達成臨時停火協議，市場風險偏好回升。 與此同時，有來自中國需求回暖的跡象，市場情緒進一步改善。 據悉，由於近期中東戰爭的影響導致中國銅價跌破每噸10萬元人民幣，中國加工商加大了採購力度，使得內地銅庫存顯著下降。市場人士表示，銅價正在回升，先是中國補庫存，然後隨着和平談判推進，通脹擔憂有所緩解。

銅被廣泛運用於電動汽車電池、數據中心等多個領域。在全球人工智能(AI)算力基建狂飆猛進的浪潮下，數據中心正成爲名副其實的「新銅礦」。銅這一傳統工業金屬，憑藉其不可替代的導電、導熱性能，成支撐人工智能產業發展的核心材料。摩根士丹利報告預測，2026年全球數據中心銅消費量將增至74萬噸，為全球銅需求增長貢獻0.6個百分點；到2027年，數據中心銅消費量有望達到100萬噸(佔總需求2.8%)，2028年進一步增至130萬噸(佔比3.3%)，複合年增長率達40%。

值得一提的是，此前推動銅價強勁上漲的原因之一，是美國總統特朗普對銅等金屬施加進口關稅的威脅引發向美國大規模運銅的熱潮。本周，紐約銅價較LME銅價高出每噸283美元，創去年12月以來的最高溢價水平。筆者預計，美國商務部將在6月底前發佈美國銅市場更新時，就精煉銅關稅作出決定。