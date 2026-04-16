看新豐低空經濟有所啟發

筆者是屯門區少年警訊名譽會長會副主席，剛好隨團參加了由警民關係科為少年警訊安排的韶關拜訪。韶關近年發展低空經濟非常成功，適逢香港也正發展低空經濟，筆者參觀後感受良多，想在此分享一下。 韶關市新豐縣面積與深圳相若，人口卻不足20萬。韶關位於大灣區的正北面，被稱為「大灣區後花園」，這個定位恰好為發展低空經濟帶來了空域與環境的獨特優勢，韶關多山、森林覆蓋率高，人口密度相對較低，空域限制少正適合飛行器測試和運行、安全風險低，可以說是低空飛行的「天然試驗場」。

旅程中我們到了新豐縣的「新豐低空經濟總部」參觀。多謝統戰部和新豐低空經濟總部豐飛公司的接待，筆者和其他男人一樣都對科技充滿雀躍，總部中我們見到起碼數十款不同型號的無人機，除了參觀試驗場之外，還有超視距的無人機遊樂場。令我感動的是新豐縣雖然位於大灣區北端，地處相對偏遠，本來以擁有好山好水包括溫泉聞名，通常在外國會被視為度假勝地，然而，新豐縣卻規劃成為高科技發展的重要一環節。 今日的新豐縣，已率先建成廣東省首個縣域低空經濟總部基地，並擁有國家級飛行汽車測試平台，為韶關發展低空經濟提供了先發優勢和實體支撐。

「對大灣區低空經濟發展而言，新豐的作用將舉足輕重。」當地一家飛行器企業負責人透露，一款低空飛行器從研發到上市，至少要獲發四個批准證書，每取一個都需要做大量試飛，新豐實驗空域是目前國內最大也是條件最好的，許多廣深企業也來這裏「考證」。 不要忘記，韶關已融入大灣區「一小時生活圈」，新豐的研究和認證服務，正好支持到大灣區低空發展可以普及至大、中、小企業，有關規劃的遠見令人佩服。 以上只是筆者走馬看花的見聞，可能是一知半解的描述，只是分享我途中所見。我見香港從事低空經濟的朋友並不太順利，感到可能香港有更多地方需向內地學習，在大方向政策下各方面的配合，內地的確做得較好的。

另外筆者覺得低空經濟可以由小朋友時期便開始教育，包括超視距的無人機遊樂場，可以在香港大力發展，甚至很多商場可以做到這些遊樂場，透過小朋友一見鍾情的遊戲項目，令到新一代由小學時期便開始投入，這是比電競更有實用價值的運動項目，也是社會的未來重要的軟實力。 無人機，其實可以是會飛的機械人、會行動的AI，低空只是其中一種模式，無人機可以很大也可以很小，可以自己充電，獲取資料後AI系統可以自動對比圖像及數據變化。筆者想說「市區不適合無人機飛」這種說法是錯誤的，只要定下合法的飛行路線，避開私隱地帶，我認為大廈是可以透過無人機去檢查和預防漏水或者及早處理到建築結構上的初期損毁，大大提高保養維修大廈的效率和降低成本。香港有獨特的環境，可以一方面向內地學習，另一方面發展自己獨特的服務模式，無人機可以發展的空間其實仍然很大，香港的優勢是中西交融地，正是我們可以衍生到較容易推廣到外地的嶄新服務模式和功能啊！