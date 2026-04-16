中海油長線增長前景樂觀

中海油成本控制表現理想，產量持續增長，不受油價波動而影響策略，長線增長前景仍樂觀。(資料圖片)

中海油(0883)早前發布去年業績，淨利潤按年減少11.5%，至1,220億元人民幣，公司持續增儲上產、提質增效，部分抵消油價下降的不利影響。營業收入3,982億元人民幣，減少5.3%，主要是油氣銷量上升、國際市場油價下降的影響。末期股息每股0.55元，較去年同期減16.7%。2025年度股息合計1.28元，下滑8.6%。公司表示，建議2025年至2027年全年股息支付率不低於45%。2025全年桶油主要成本為27.9美元/桶油當量，下降2.2%。布倫特原油均價68.2美元/桶，下跌約14.6%。

2025年，公司16個新項目順利投產。在產油田效益開發成效突出，儲量動用率、採收率持續攀升，自然遞減率保持穩定。全年油氣淨產量再創新高，達7.773億桶油當量，大幅增長7%。海洋油氣已成為中國油氣增儲上產的核心力量。其中，原油成長5.8%；天然氣大幅成長11.6%，為公司盈利提供動力。公司深化穩油控水，規模化應用智慧注採技術，協助中國海上油田自然遞減率降至9.5%，維持較好水平。