從化債求生到三表修復 旭輝估值重塑

3月底旭輝控股集團(884)發布2025年度業績公告。結合年報信息來看，旭輝的經營重心，正由過去數年的「活下來」逐步轉向未來3年的「站起來」。當前更值得關注的，並非單一年度由虧轉盈，而是過去3年圍繞交付、化債與資產修復所完成的一系列基礎工作。2025年，旭輝實現營業收入254.52億元(人民幣，下同)。受益於境內外債務重組全面落地，錄得一次性重組收益約414億元，帶動歸母淨利潤達176.7億元，歸母淨資產修復至303億元，位列民營房企最前列。此外，管理層同步完成年輕化換屆，債務負擔大幅減輕與有序經營的信號明確。

從年報核心脈絡來看，一是過去3年圍繞「保交付」與「穩經營」持續推進，築牢了生存底線；二是境內外重組完成後，有息負債明顯壓降，從淨負債率、短債佔比等項指標可以看到，「高槓杆」的經營模式已不在；三是未來3年的重點，已由單純防守轉向修復資產負債表、利潤表及現金流量表，並通過開發、收租與資管三大業務，爲上市公司估值修復提供可驗證的基礎。

過去3年，交付與化債構成旭輝穿越周期的兩條主線。自2022年以來，旭輝累計在76個城市交付近30萬套住宅，2025年全年交付逾2.2萬套。對於房地產企業而言，交付不僅關係業主承諾兌現，更關係項目資產價值維護與經營信用的基礎。正因持續推進交付，旭輝的經營基本面得到維護，也得到了各個利益相關方更大的支持，從結果看也得到了境內外債權人的支持，順利實現了重組成功的目標。財務端方面，境外重組生效、境內化債方案通過後，有息負債壓降至504億元，較高峯期顯著改善，在可比的民營房企中也處於最低水平。公司經營戰略也由「活下來」轉向「站起來」。