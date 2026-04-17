從化債求生到三表修復 旭輝估值重塑

3月底旭輝控股集團(884)發布2025年度業績公告。結合年報信息來看，旭輝的經營重心，正由過去數年的「活下來」逐步轉向未來3年的「站起來」。當前更值得關注的，並非單一年度由虧轉盈，而是過去3年圍繞交付、化債與資產修復所完成的一系列基礎工作。2025年，旭輝實現營業收入254.52億元(人民幣，下同)。受益於境內外債務重組全面落地，錄得一次性重組收益約414億元，帶動歸母淨利潤達176.7億元，歸母淨資產修復至303億元，位列民營房企最前列。此外，管理層同步完成年輕化換屆，債務負擔大幅減輕與有序經營的信號明確。
從年報核心脈絡來看，一是過去3年圍繞「保交付」與「穩經營」持續推進，築牢了生存底線；二是境內外重組完成後，有息負債明顯壓降，從淨負債率、短債佔比等項指標可以看到，「高槓杆」的經營模式已不在；三是未來3年的重點，已由單純防守轉向修復資產負債表、利潤表及現金流量表，並通過開發、收租與資管三大業務，爲上市公司估值修復提供可驗證的基礎。
過去3年，交付與化債構成旭輝穿越周期的兩條主線。自2022年以來，旭輝累計在76個城市交付近30萬套住宅，2025年全年交付逾2.2萬套。對於房地產企業而言，交付不僅關係業主承諾兌現，更關係項目資產價值維護與經營信用的基礎。正因持續推進交付，旭輝的經營基本面得到維護，也得到了各個利益相關方更大的支持，從結果看也得到了境內外債權人的支持，順利實現了重組成功的目標。財務端方面，境外重組生效、境內化債方案通過後，有息負債壓降至504億元，較高峯期顯著改善，在可比的民營房企中也處於最低水平。公司經營戰略也由「活下來」轉向「站起來」。
在本輪行業深度調整的周期中，旭輝憑藉紮實的經營底盤、不放棄的企業精神，展現出了更強的修復韌性。這可以從核心財務指標看到，旭輝的可比優勢十分突出：從債務端看，公司有息負債規模處於民營房企最低水平，為經營修復築牢安全墊；盈利層面，旭輝是行業內少數毛利爲正的民營房企，在同業普遍大額虧損的背景下，顯示出項目層面更強的基本盤。資產端，旭輝歸母淨資產超過300億元，遠超行業可比民企；其持有型資產規模也處於前列，每年為企業提供穩定現金流支撐，爲度過周期提供更強的安全點。同時，公司在保交付完成度、土地儲備、現金規模等核心維度保持穩健，為業務復甦打下堅實基礎。
重組後的旭輝，將資源聚焦於三大業務。開發業務方面，公司持續聚焦深耕自營開發業務，緊跟市場變化，採取積極的銷售和盤活策略，逐步釋放2,500萬方土儲價值。收租業務方面，2025年實現超過16億元租金收入，主要持有物業位於上海，北京，成都等重點城市，增強市場對公司資產負債表健康度的信心。資管業務方面，公司開發業務在重點城市有較強的積累，通過運營能力積極探索資管業務新賽道，爲長期價值增長注入新的想象空間。
經過3年的交付攻堅與債務化解，旭輝已夯實持續經營與業績修復的基礎，重組後徹底消除了資不抵債的風險。對港股市場而言，此前壓制股價的下行邏輯已顯著弱化，當前市值對應市淨率僅0.04倍，估值向上提升的空間更大。展望未來三年，公司有望持續壓降負債、修復「三張表」，並推動三大業務形成協同合力，進而帶來資本市場對其生存確定性的定價修復。總體而言，旭輝已跨越最艱難的「生存期」，正式步入價值重估的驗證階段。