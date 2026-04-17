追價入市 樓價升幅連月擴大

市場普遍看好後市，樓價自踏入2026年以來，升幅連月擴大，一手新盤及二手市場雙雙呈現價量齊升。差估署最新數字顯示，2026年2月份私人住宅售價指數報307.6點，較1月份的302.8點再升近1.6%，不僅為近5個月以來的最大單月升幅，更創下近22個月新高。自2025年6月起，樓價已連升9個月，期間累計升幅達7.36%，確認市場已告別過去數年的調整陰霾，轉而徐徐上升。 細看樓價在2026年首兩個月均漲逾1%，為2023年3月後首見，反映普遍參與者均看好後市而追價買入。1月下旬至2月上旬，一手新盤銷情理想，多個項目錄得大手客掃貨現象，例如西貢SIERRA SEA、北角嘉居．天后及啟德區多個新盤，均吸引投資者及用家積極入市，並帶動二手市場一同向好。

市況縱然在2月中旬農曆新春期間相對轉慢，而3月初中東戰事一度引發金融市場大幅波動，但實際影響極為輕微。即市觀察顯示，各路買家及投資者仍踴躍入市，普遍擔心「遲買更貴」，屢見追價情況。預計3月份樓價可望有約0.8%的升幅，首季整體樓價看升近3.5%。若餘下3季均能維持相若升幅，全年樓價有望升達15%。 再看看租務市場方面，即使處於傳統租賃淡季仍不跌續升。差估署數據顯示，2026年2月份私人住宅租金指數報200.8點，按月微升0.05%，已連續4個月迭創歷史新高，期間累升0.45%。租務需求旺盛，主要受惠於政府各項人才輸入計劃、高才通及「留學香港」政策持續發力，非本地學生及專才入境人數增加，推高核心區及大學周邊的租賃需求。

推敲3月份表現，租金料維持相若微升之勢，首季料累升約0.2%。踏入第二季及第三季，在傳統租賃旺季來臨下，加上學生提前租樓準備新學年，租金升幅有望擴大。如能每季平均錄得2%至3%升幅，全年租金看漲約7%。 綜合觀察，2026年香港樓市正面因素仍多：美國年內息口料維持平穩偏降，按揭利率處於吸引水平；股市及經濟指標回穩，資金持續湧港；全面撤辣後，一手市場大手客及內地買家活躍度提升，二手市場亦受惠於換樓鏈進一步啟動。雖然中東的地緣政治仍有不確定性因素，但短期波動阻不了買家入市熱情。筆者相信，香港穩定的環境可成為國際資金流入的理想地，未來樓市可續量價齊升。