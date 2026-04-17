中國MRO整合時代來臨：京東工業迎來增長時刻

京東工業(7618)是一家專注工業供應鏈技術與服務的控股公司，主要運營工業品電商平台並提供數智化採購服務。核心業務模式以自營1P模式為主，並兼顧3P平台服務，透過「太璞」全鏈路數智化解決方案，連接超過15.8萬家製造商、分銷商及代理商，為客戶實現保供、降本、增效及合規。集團主要收入來自商品銷售(MRO維護維修運行產品 + BOM生產物料產品)，另外，輔助收入來自交易平台服務、廣告服務及技術服務。
中國MRO行業屬於結構性成長賽道，整體需求與宏觀工業活動高度相關，具一定順周期特徵。2026年初製造業PMI重回50以上，工業企業收入與利潤增速回升，帶動能源及電子製造相關MRO需求改善，但汽車等部分下游仍面對壓力，反映行業內部存在分化。行業競爭方面，中國MRO市場規模龐大但集中度偏低，2024年CR5僅約1.5%，顯示整合空間廣闊；對比美國成熟市場CR10達30%至45%，長期有向龍頭集中的趨勢。線上化與數智化採購滲透率仍處早期階段，但增速快於傳統渠道，成為行業升級的核心驅動力。營運模式上，傳統MRO流通層級多、價格不透明，成本結構分散；電商化平台透過縮短分銷鏈條、直連原廠、標準化入倉及規模採購，有助降低採購與履約成本。報告亦指出，隨著AI大模型與數智化系統應用深化，企業可優化商品標準化、價格追蹤及庫存管理，提升毛利率與營運效率。然而，行業仍面對宏觀經濟波動、原材料價格上升及競爭加劇等風險，盈利能力能否持續改善取決於規模擴張與效率提升的匹配程度。
集團的主要增長動力來自重點企業客戶(KA)的加速拓展與深化合作。2025年KA客戶GMV達165億元人民幣，同比增長26.5%，服務客戶數量增至約1.33萬家，同比增長26%，客戶交易額留存率高達116.6%，顯示黏性強勁；同時SME客戶GMV亦錄得8.3%增長，帶動整體GMV達335億元人民幣，同比增長16.5%。此外，SKU規模擴張至約9,770萬個、行業首個以供應鏈為核心的工業AI大模型的應用，以及太璞全鏈路數智化解決方案的推廣，結合京東集團的物流、倉儲及流量生態優勢，共同推動採購效率提升及毛利率穩步上升至17.4%。這些數智化轉型措施不僅優化營運成本，更為未來收入加速增長(集團對2026年的指引為20%至25%的增長幅度)提供強勁引擎，使集團在工業供應鏈技術與服務市場維持領先地位。整體而言，京東工業以自營商品銷售為核心，輔以平台及技術服務，實現業務規模與盈利能力的平衡發展。
而集團屬中國MRO線上龍頭，於中國線上次終端MRO市場市佔率約13.7%，位列第一。行業集中度低(CR5僅約1.5%)，整合空間大。數智化系統及AI大模型JoyIndustrial提升價格透明度、商品標準化及履約效率，有助增強客戶黏性與ARPU值。KA客戶收入預期2026年首季增長超過30%，成為主要增長動力。集團短期受惠於工業企業盈利回升、製造業PMI回暖及KA客戶拓展加速。中期將受益於中國數智化採購滲透率提升及MRO線上化發展。長期則看好中國MRO市場規模持續擴張，預計2029年中國市場規模達4.5萬億元，行業集中度提升有利龍頭擴張。海外市場與自有品牌佔比提升亦有望改善盈利結構。
技術走勢方面，股價自早前低位反彈以來，已逐步構築上升通道，多家券商給予的目標價介乎18.05元至22.8元之間，較現價提供約20%至50%的潛在上行空間。股份自上市以來主要在10.6元至14.7元區間內波動，尚未出現明確突破。目前集團共有6份分析師報告覆蓋，目標價中位數達到20元，仍具大約34%的上望潛力。至於現價的歷史市盈率約為15.1倍，低於同業平均的19.2倍，這一點可視為中長線投資者考慮買入的重要因素。鑑於行業具結構性增長前景，加上集團盈利預計於2026年有望加速改善，中長線投資者宜於股價調整時分段吸納，將其作為工業數字化主題組合的一部分。此外，投資者亦可將京東工業視為具行業整合紅利及數智化優勢的中長期成長股。投資者可以在14元水平附近買入，上望目標20元，暫時以12元作為止蝕價。
資深證券分析師 (並非是證監會持牌人)
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