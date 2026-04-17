中國MRO整合時代來臨：京東工業迎來增長時刻

京東工業(7618)是一家專注工業供應鏈技術與服務的控股公司，主要運營工業品電商平台並提供數智化採購服務。核心業務模式以自營1P模式為主，並兼顧3P平台服務，透過「太璞」全鏈路數智化解決方案，連接超過15.8萬家製造商、分銷商及代理商，為客戶實現保供、降本、增效及合規。集團主要收入來自商品銷售(MRO維護維修運行產品 + BOM生產物料產品)，另外，輔助收入來自交易平台服務、廣告服務及技術服務。

中國MRO行業屬於結構性成長賽道，整體需求與宏觀工業活動高度相關，具一定順周期特徵。2026年初製造業PMI重回50以上，工業企業收入與利潤增速回升，帶動能源及電子製造相關MRO需求改善，但汽車等部分下游仍面對壓力，反映行業內部存在分化。行業競爭方面，中國MRO市場規模龐大但集中度偏低，2024年CR5僅約1.5%，顯示整合空間廣闊；對比美國成熟市場CR10達30%至45%，長期有向龍頭集中的趨勢。線上化與數智化採購滲透率仍處早期階段，但增速快於傳統渠道，成為行業升級的核心驅動力。營運模式上，傳統MRO流通層級多、價格不透明，成本結構分散；電商化平台透過縮短分銷鏈條、直連原廠、標準化入倉及規模採購，有助降低採購與履約成本。報告亦指出，隨著AI大模型與數智化系統應用深化，企業可優化商品標準化、價格追蹤及庫存管理，提升毛利率與營運效率。然而，行業仍面對宏觀經濟波動、原材料價格上升及競爭加劇等風險，盈利能力能否持續改善取決於規模擴張與效率提升的匹配程度。