遇上「遺產樓」 入市上會前注意甚麼？

市場有買家遇上「遺產樓」即打退堂鼓，擔心買賣又或者按揭上會出現問題，但其實「遺產樓」不等於做不到按揭，下文作基本闡述。

當業主過身留下持有物業，物業成為遺產，但基於物業繼承涉及遺產條例、有否遺囑、及業權持有方式的不同處理，故此銀行基本上需確定有關法律文件已辦妥及完成登記，方會接納按揭申請。

首先以單一業主的「遺產樓」作說明，若果業主並沒有訂立有效遺囑，遺產主要是根據《無遺囑者遺產條例》以作分配，親屬需向高等法院遺產承辦處申請遺產管理書（Letters of Administration）。親屬申請作為遺產管理人有法定優先次序，主要以配偶、子女為先。遺產管理人獲法院確認可代表處理有關遺產包括當中之物業買賣，因此，有少部分銀行在確定物業之「遺產管理書」已申辦妥當後，已可接受按揭申請。