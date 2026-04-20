遇上「遺產樓」 入市上會前注意甚麼？

市場有買家遇上「遺產樓」即打退堂鼓，擔心買賣又或者按揭上會出現問題，但其實「遺產樓」不等於做不到按揭，下文作基本闡述。
當業主過身留下持有物業，物業成為遺產，但基於物業繼承涉及遺產條例、有否遺囑、及業權持有方式的不同處理，故此銀行基本上需確定有關法律文件已辦妥及完成登記，方會接納按揭申請。
首先以單一業主的「遺產樓」作說明，若果業主並沒有訂立有效遺囑，遺產主要是根據《無遺囑者遺產條例》以作分配，親屬需向高等法院遺產承辦處申請遺產管理書（Letters of Administration）。親屬申請作為遺產管理人有法定優先次序，主要以配偶、子女為先。遺產管理人獲法院確認可代表處理有關遺產包括當中之物業買賣，因此，有少部分銀行在確定物業之「遺產管理書」已申辦妥當後，已可接受按揭申請。
但必須留意的是，遺產管理人主要是管理遺產的代表，並非必然是物業受益人，例如業主遺下配偶及子女，配偶及子女都可按法例指明比例獲分配遺產，當中配偶成為了遺產管理人，但受益人其實包括配偶及子女；又或者業主遺下配偶，沒有子女、父母已過身，但有兄弟姊妹，受益人其實包括配偶及兄弟姊妹。那麼，為免出現權益上爭議，不少銀行要求一份名為「遺產歸屬契」(Assent)亦已辦妥並於土地註冊處作登記，主要是遺產管理人確認物業已由過身之業主轉移至有關繼承之受益人。完成Assent文件登記，一般情況下，銀行已可接受有關遺產物業之按揭申請。
若果業主在生前已立下有效遺囑，這代表遺產物業已按遺囑有指定繼承人，那便需按已有遺囑的法定程序申辦文件，下期再續。