地平線機器人出貨指引強勁：HSD放量帶動ASP及毛利率提升

地平線機器人(9660) 主要從事ADAS及高階自動駕駛(AD)晶片與軟硬件解決方案業務，涵蓋L2+、L2++及L2+++級別產品，包括Horizon Mono、Pilot及HSD(SuperDrive)，並提供授權及技術服務。現時集團約一半的收入來自授權及服務，產品銷售佔另一半，但隨HSD及高階晶片放量增長，產品收入佔比將繼續提升。集團亮點在於J6P＋HSD帶動ASP及毛利率上升、推出座艙駕駛一體化SoC降本增黏性，以及持續高研發投入布局J7平台。短期受惠於2026年約5.3至5.5百萬顆出貨指引及HSD放量，中期受惠L2+++滲透率提升與產品組合升級，長期則受惠海外拓展、Robotaxi及更高階自動駕駛發展。

現時集團所處於的行業正處於高階智能駕駛滲透率快速提升的成長階段，多家券商預期2026至2028年L2++及L2+++滲透率持續上升，成為推動ADAS及自動駕駛晶片出貨增長的核心動力。然而，2026年中國汽車需求面臨補貼退坡及需求轉弱風險，行業短期存在波動，屬滲透率提升與整體車市周期放緩並存的格局。至於競爭方面，市場集中度仍高。Nvidia在高階市場佔主導地位，Huawei、Tesla及其他本土晶片商積極擴張，同時部分車企推動自研方案，令第三方供應商面對價格及市佔壓力。報告亦指出L2+++市場仍處早期階段，第三方滲透率不高，意味競爭激烈但格局未定，新進者仍有機會透過性價比及產品組合搶佔份額。

集團於2025年下半年毛利率約為64%，按年及按季均錄得下跌，主要受產品組合轉向較低端產品及價格競爭影響。淨利率仍處於大幅虧損狀態，2025年下半年經調整淨利率約為 -69%。預期2026至2028年業務維持高速增長，2026年晶片出貨指引約5.3至5.5百萬顆，其中HSD約30至40萬套，帶動收入擴張。部分預測2026至2028年收入年均增長約50%至60%，ASP有望由約60美元提升至約100美元。管理層指引2026年毛利率約60%，券商亦預期2027至2028年有望達致盈虧平衡，盈利能力逐步改善。2026年起，市場預期集團的毛利率大致維持約60%水平，但受產品組合變化及高研發投入影響，短期內經營及淨利率仍將維持虧損，市場普遍預期公司將於2027至2028年間達到盈利平衡。

現時，地平線機器人共有21位分析員進行調研的覆蓋，而目標價的範維主要在8港元至15港元之間，而中位數則在11.8港元水平。相比上周五的收市水平仍然有超過60%的上升空間，市場預期集團的收入將會迎來持續的增長，預期2026年至2028年期間，收入的增長率可以達到54%以上，至於每股盈利方面，集團於2026年及2027年仍然分別錄得0.17元人民幣及0.045元人民幣的虧損，集團要到2028年才開始轉虧為盈。

地平線機器人股價於去年9月反覆回升後，曾一度升上最高位見11.32港元後，便出現持續回調，不單止失守了主要的移動平均線支持外，更形成了一浪低於一浪走勢，股價反覆回落至6.53港元後，走勢開始作出反彈。尤其是股價於4月1日見底反彈後，同期的9天RSI較股價更早見底，並且更形成了底背馳的企穩走勢。股價在上周持續反彈下，已成功升破了50天線阻力外，更帶動股價升返回保歷加通道頂部，預期股價已經在4月初見底。若果按現時的技術走勢去分析的話，股價可以先行以黃金比率的38.2%及61.8%作為反彈幅度的計算。以38.2%為例，股價可以重返8.20港元，至於以61.8%作為反彈目標，則會以9.25港元作為目標。投資者可以在7.50港元水平作為買入水平，只要股價未有跌穿20天線支持，暫時可以繼續持有等股價作出進一步的反彈。