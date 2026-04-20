霍爾木茲海峽「瞬間」反轉 停火協議名存實亡

自2026年2月底美以對伊朗發動軍事打擊以來，中東局勢在4月中旬經歷了戲劇性的「過山車」。就在國際社會以為短暫的和平曙光降臨之際，僅48小時內，對峙雙方重回戰爭邊緣，全球關鍵能源通道——霍爾木茲海峽再度陷入「封鎖與反封鎖」的暴力迴圈。 4月17日，在美國的斡旋下，黎巴嫩與以色列達成10天臨時停火。作為回應，伊朗一度釋放善意，宣布有條件開放霍爾木茲海峽，並逐步解除部分空域限制。這一度引發國際油價回落，市場樂觀情緒升溫。

然而，這一「脆弱默契」在4月18日被徹底打破。伊朗革命衛隊海軍指責美國違背承諾，繼續維持對伊朗港口的「非法封鎖」，隨即宣布恢復對霍爾木茲海峽的全面軍事管控。伊朗議會議長卡利巴夫公開警告：「只要封鎖不解除，霍爾木茲海峽就別想通航。」局勢急轉直下，甚至有商船在海峽附近遭伊朗炮艇射擊驅離，全球能源供應鏈再次繃緊神經。 在軍事層面，美以並未因短暫的停火而放鬆對伊朗的絞索。美國中央司令部宣稱已成功攔截並驅離十餘艘試圖突破封鎖的伊朗船隻。與此同時，美國總統特朗普在4月18日發出最後通牒，明確表示如果即將舉行的第二輪談判無法達成協議，美國將「開始向伊朗投擲炸彈」，並威脅不再延長目前的停火期。

隨著霍爾木茲海峽危機持續，衝突的外溢效應正在反噬發動戰爭的西方陣營。 歐洲成為這場遠在千里之外衝突的主要受害者之一。由於航線受阻，歐洲的航空燃油儲備告急。國際能源署警告，如果供應中斷持續，大量航班可能被迫取消。英國甚至面臨雞肉、豬肉等食品短缺及化肥價格飆升的威脅，預計到年底食品通脹率可能高達9%。 在亞洲，高度依賴能源進口的東盟各國貨幣貶值，資本外流加劇，經濟增長預期被紛紛下調。分析指出，雖然戰場在波斯灣，但經濟震盪已波及全球。

除了海上對峙，陸地戰場同樣岌岌可危。在黎巴嫩南部，雖然名義上處於10天停火期，但雙方衝突從未真正停止。以色列軍方不僅宣佈在黎南部設立「黃線」軍事緩衝區，還持續空襲所謂的「恐怖分子小組」，並確認有預備役士兵在交火中陣亡。黎巴嫩真主党則拒絕與以色列進行直接談判，誓言若以軍越界將堅決反擊。 當前的局勢表明，美伊之間缺乏最基本的戰略互信。任何戰術層面的「停火」或「開放」，都極易因一次誤判或一個強硬表態而瞬間崩塌。隨著4月23日臨時停火協議到期的「大限」臨近，無論是霍爾木茲海峽的航運，還是黎巴嫩南部的脆弱的平靜，都隨時可能被新一輪的炮火聲打破。