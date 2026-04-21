霍爾木茲海峽開開關關 油價表現反覆 兩手部署中海油

伊朗於4月17日時宣布對商船開放霍爾木茲海峽，不過其後美國總統特朗普指即使伊朗開放商船通過海峽，美國對伊朗的港口封鎖亦不會停下，伊朗就以美國違背承諾為由隨即再次關閉霍爾木茲海峽。霍爾木茲海峽開開關關亦令油價表現反覆。
周一港股三桶油齊齊向下，其中中海油(883)、中國石油(857)股價跌幅相對較顯著。如投資者希望部署油股，看好可留意行使價29.88元，26年9月到期，有效槓桿約6.3倍的海油認購；收回價24元，行使價23.75元，28年10月到期，有效槓桿約12倍的海油牛證；及行使價13.19元，27年1月到期，有效槓桿約5.3倍的中油認購。如投資者看淡油股，可留意行使價24.86元，26年9月到期，有效槓桿約6倍的海油認沽；收回價31元，行使價31.25元，27年4月到期，有效槓桿約4.8倍的海油熊證；及行使價8.878元，27年1月到期，有效槓桿約3.9倍的中油認沽。
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